Bianca Drăgușanu, dezvăluiri halucinante în direct! „Am fost snopită în bătaie timp de doi ani jumate! Îmi e frică de el!”

Bianca Drăgușanu a făcut noi dezvăluiri, în direct, la Teo Show, după ce a publicat o serie de imagini cu ea snopită în bătaie. Blondina susține că îi este teamă de fostul ei partener de viață și că acesta a contactat-o în ultimele zile.

„De câteva zile am senzatia ca sunt santajata de niste persoane care la un moment dat au facut parte din viata mea. În momentul de fata nu fac nicio acuzatie, sper sa nu se intample asta, pentru ca daca se intampla asta, vor fi pedepsite de lege.

Cutia Pandorei s-a deschis cu poza cu mine de când am făcut o blefaroplastie, de acum un an de zile, poza care nu a fost data cu acordul meu si care a fost facuta fara ca eu sa stiu. A fost facuta intr-un videocall, e un screenshot si a fost data sa justifice alte poze ale mele și alte actiuni. In momentul de fata se afla pe rol un dosar de vatamare corporala si agresiune, despre care veti afla mai multe atunci cand va incepe procesul”, a dezvăluit Bianca Drăgușanu, care a depus deja o plângere penală.

„ Poza in care eu am un ochi vanat nu e din momentul in care am facut blefaroplastie, nu ai cum sa te operezi de patru ori pe an, eu am acte. Operatia a fost anul trecut in luna februarie, vindecarea a durat in jur de doua luni de zile. Celelalte poze sunt facute in descurs de doi ani de zile, cu date si inregistrari care arata provenienta. Am facut aceste poze ca sa nu se se confunde lucrurile, circumstanta in care eu am fost operata si circumstanta in care eu am fost snopită în bătaie timp de doi ani jumate. Voi stiti de cand am venit aici, in emisiune, ca veneam foarte machiata si va spuneam „nu mă filmați din unghiul asta, sa nu se vadă semnele”. Exista conversatii cu amenintari si in care eu sunt santajata. Nu le pot face publice pentru ca este ilegal, dar vor fi prezentate in instanta, pentru ca m-am saturat sa fiu terorizata de un om cu care nu mai am nicio legatura”, a mai declarat frumoasa blondină.

„În mod real nu am dovada ca imaginea a fost facuta publica de el. In acea perioada nu vorbeam decat cu trei persoane pe video, dar exista una singura cu care am vorbit pe video. El era plecat la Londra, isi cunostea amanta pe care o are si acum si ma suna sa vada cum ma simt. Este singurul cu care am vorbit pe videocall cand aratam asa”, a mai mărturisit Bianca Drăgușanu, în direct.

Bianca Drăgușanu a declarat că a fost contactată de fostul ei soț. Pentru ca nimeni să nu știe că el a apelat-o, ar fi sunat o cunoștință comună, care a pus telefonul pe difuzor și, de pe un alt telefon, a apelat-o pe blondină.

„El e un om foarte abil, foarte inteligent si are o putere de convingere foarte mare. Si-a creat niste extensii ca sa aiba alibi, prin care a incercat sa ma contacteze. Si cu el am vorbit, s-au creat niste conferinte facute de persoane pe care le cunoastem amandoi, de teama sa nu il inregistrez.

Inainte de ziua lui m-a sunat din arest si ne-am certat ca si cum am fi fost un cuplu. Si atunci de frica, ca sa nu poata fi acuzat ca ma suna, si-a creat niste extensii. Am avut niste discutii si zilele trecute. Ieri mi-a spus niste lucruri si eu m-am simtit santajata

Mi-a spus că are niște filmulețe cu mine pe care probabil os ă le dea ca se vadă cine sunt eu și cum am vrut eu să mă arunc de la balcon pentru el și așa mai departe. Eu incercam sa vorbesc, dar nu puteam. Eu l-am înregistrat. El e foarte suparat ca eu am dat pozele alea cu mine dupa ce am luat bataie. Toata lumea intreaba de ce am dat pozele alea acum. Pentru că el a început să mă contacteze și mie mi s-a făcut frică de el. Le-am dat pentru ca mie, in momentul acesta, imi este frică de el”, a recunoscut Bianca Drăgușanu, în direct, la Teo Show.