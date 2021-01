Bianca Drăgușanu, dezbrăcată pe Instagram! Fanii au luat-o de-a dreptul razna după ce au văzut imaginile

In articol:

Bianca Drăgușanu este cunoscută în showbiz-ul românesc datorită fizicului ei demn de invidiat. Vedeta are un corp parcă tras prin inel și forme volupsoase care-i fac pe bărbați să înnebunească. Frumoasa blondină nu se sfiește să posteze imagini cu ea în costum de baie de-a dreptul incendiare, pentru care primește nenumărate aprecieri și mesaje de la domni

dornici s-o cunoască, dar și de la femei care apreciază felul în care aceasta arată.

Bianca Drăgușanu face eforturi uriașe pentru a fi mereu în formă. Aceasta nu lipsește nici măcar o zi din sala de fitness, este extrem de atentă la ceea ce mănâncă și nu face excese niciodată. De asemenea, pentru ca piele ei s fie tot timpul fermă aceasta are grijă să nu lipsească nici de la ședinșele de masaj.

Bianca Drăgușanu a apărut dezbărcată pe Instagram.[Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu are grijă să se îngrijească de imaginea ei zilnic

Imaginea este cel mai important atu al blondinei. Aceasta are grijă ca totul să fie pus la punct în ceea ce privește aspectul, iar aceasta de multe ori îmbină utilul cu plăcutul.

Recent, aceasta s-a afișat pe InstaStory...fără bluză, cu doar niște perne care-i acopereau bustul, însă imaginile au făcut ca imaginațiile domnilor să zburde, mai ales că toți știm ce corp are Bianca Drăgușanu.

Aceasta a postat câteva clipuri pe Instagram în care se afla la o ședință de masaj care-i servesc atât pentru relaxare, cât și pentru o piele netedă și tonifiată, nu că ar avea pic de celulită, după cum spune chiar terapeutul care are grijă de corpul ei perfect.

Imaginile postate de blondină pe Instagram.[Sursa foto: Instagram]

Aceasta nu se îngrijește doar pentru a se afișa fără defecte pe rețelele sociale, ci vrea să arate impecabil pentru noul ei iubit, cu care blondina a devăluit recent că are planuri mărețe.

Vedeta și noul iubit plănuiesc să se căsătorească

Bianca Drăgușanu a mărturisit că este mai fericită ca niciodată de când a redescoperit iubirea.

Blondina are un nou partener de viață cu care plănuiește să se căsătorească și să-și întemeieze o familie.

Sunt implinita. Am un copil sanatos, o afacere care functioneaza și viata mea merge in directia in care trebuie.

Da, ma marit… cândva. A treia oara e cu noroc. Am avut o căsătorie fericită din care am un copil minunat, am avut o alta casatorie, iar acum e clar ca o sa ma marit. A treia oara va fi cu noroc. In sufletul meu imi era foarte dor să fiu linistita”, a povestit Bianca Drăgușanu, la Teo Show.