Bianca Drăgușanu, mireasa pentru a treia oară! Vedeta și-a găsit rochia ideală: „Am și buchetul! Totul e perfect!”

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai cunoscute, dar și controversate vedete din showbiz-ul românesc. Blondina se delară o femeie împlinită pe toate punctele de vedere. Are o fiică de care are grijă mereu, o afacere de succes și pe plan sentimental susține că stă la fel de bine.

După două căsnicii eșuate, Bianca Drăgușanu susține că cea de-a treia trebuie să fie cu noroc.

Vedeta are gânduri serioase de la noua ei relație și speră să ajungă în fața altarului în acest an. Pe pagina sa de Instagram, Bianca Drăgușanu s-a filmat în timp ce proba mai multe rochii de mireasă, iar fiica ei, Sofia, le admira. Vedeta a început să glumească că este pregătită pentru nuntă.

„Ia uite, florile, gata, sunt mireasă, ce sa mai! Am și buchetul, totul e perfect!”,a spus Bianca Drăgușanu, la InstaStory. Ea a surprins-o pe micuța Sofia în timp ce îi înmânează un buchet de trandarifi roșii.

Momentul în care Sofia îi dă mamei sale un buchet de trandafiri [Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu, declarații incendiare despre viața ei amoroasă: „Da, mă mărit”

După o perioadă dificilă din viața ei, Bianca Drăușanu a mărturisit că se simte din nou fericită. Vedeta a mărturisit la Teo Show că este sigură că se va căsători din nou.

„Sunt unii care arata si se bat cu pumnul in piept ca sunt fericiti si de fapt e la fentă si sunt unii care se iubesc si sunt fericiti si nu vor sa se expuna. Sunt fericită si starea mi-o induc singura. Ca mai exista cineva in viata mea care ma face fericita, asta e adevarat. Traiesc viata pe care o merit si pe care mi-am dorit intotdeauna. Sunt un om care face ce simte. Eu nu vreau sa vorbesc despre partenerul din viata mea, vrea sa vorbesc despre mine. Sunt implinita. Am un copil sanatos, o afacere care functioneaza și viata mea merge in directia in care trebuie.

Da, ma marit… cândva. A treia oara e cu noroc. Am avut o căsătorie fericită din care am un copil minunat, am avut o alta casatorie, iar acum e clar ca o sa ma marit. A treia oara va fi cu noroc. In sufletul meu imi era foarte dor să fiu linistita”,a povestit Bianca Drăgușanu, la Teo Show.