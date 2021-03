Bianca Drăgușanu și-a făcut o nouă operație estetică! Cum arată vedeta: „Am așa o față de rinocer...”

In articol:

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai transparente vedete din România în ceea ce privește operațiile estetice. Recent, diva a împărtășit cu fanii ei de pe Instagram că a recurs la o rinoplastie. Blondina a mărturisit că nu ar fi fost neapărată nevoie de această intervenție, însă așa a „simțit nevoia”.

Din păcate, Bianca Drăgușanu mai are de așteptat până la rezultatul final.

În aceste momente, fața divei este inflamată și are un cheag de sânge în zona ochiului, care o deranjează foarte tare. Bianca Drăgușanu le-a promis urmăritorilor ei de pe Instagram că urmează să le povestească despre experiența ei săptămâna viitoare, după ce va merge le următorul consult.

„Ei, să vezi și să nu crezi. Am vreo 12 zile de la operație. Da, mi-am făcut rinoplastie, pentru că așa am simțit nevoia, nu pentru că ar fi fost neapărat nevoie. Mai am un cheag de sânge aici, în ochi. Nu se vede încă rezultatul, pentru că sunt foarte inflamată și a trebuit să folosesc un filtru, pentru că am așa o față de rinocer, umflată. Mai am încă vânătăi, vorbesc pe nas, dar sunt bine și o să vă povestesc despre experiența probabil undeva săptămâna viitoare, când mă duc la consult”, a declarat Bianca Drăgușanu la secțiunea de stories de pe Instagram.

Citeste si: Noi restricţii la nivel naţional în weekend. Joi se decide dacă magazinele vor fi închise la 16.00, iar circulaţia restricţionata după 20.00- bzi.ro

Bianca Drăgușanu și-a făcut o nouă rinoplastie! Cum se simte vedeta [Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu nu se oprește aici! Ce operație urmează să își mai facă

În urmă cu câteva săptămâni, Bianca Drăgușanu și-a anunțat fanii de pe Instagram că are programate două noi operații estetice: o rinoplastie și o nouă pereche de silicoane.

Una dintre ele a fost deja bifată de pe listă, iar implantul mamar este următoarea programare a blondinei.

Citeste si: Bianca Drăgușanu a făcut pasul cel mare cu iubitul ei?! „Atunci când primesc răspuns de la soțul meu…”

„În urma consultației cu doamna doctor, urmează în următoarele două săptămâni să fac o schimbare majoră: o rinoplastie și o schimbare de implant mamar. Am mare încredere că rezultatul va fi cel dorit, deoarece în această clinica se lucrează cu cele mai noi, sigure implanturi mamare, de ultimă generație”, le-a dezvăluit Bianca Drăgușanu fanilor de pe Instagram.