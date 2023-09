Bianca Drăgușanu și iubitul afacerist și-au spus ”Adio”! Primele declarații ale vedetei, după separare: „Așa e. Chiar nu simt”

In articol:

Bianca Drăgușanu și iubitul afacerist au trăit o frumoasă poveste de dragoste, care însă, de curând, s-a sfârșit, fapt confirmat chiar de blondină. Ei bine, însă, de precizat este că, cei doi nu sunt la prima despărțire, căci și în trecut au trecut printr-o separare.

De această dată, însă, ambii par a fi extrem de hotărâți privind această decizie. Mai mult, vedeta a confirmat despărțirea de iubitul afacerist, fără a da prea multe detalii despre această situație delicată, precizând doar că nu dorește, deocamdată, să vorbească despre acest subiect.

Citește și: Bianca Drăgușanu a dat cărțile pe față! Vedeta a mărturisit ce calități trebuie să aibă partenerul său de viață: „Practic, eu vin cu o viață bună la pachet”

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Decizie bizară a Rusiei. Ce se întâmplă acum la granița cu Norvegia, țară NATO- stirileprotv.ro

„Da, așa e. Chiar nu simt nevoia să dau explicații nimănui în aceste momente”, a declarat Bianca Drăgușanu, pentru Cancan.ro.

Ce spunea Bianca Drăgușanu în trecut despre despărțirea de iubitul afacerist

Bianca Drăgușanu și iubitul afacerist nu sunt la prima despărțirea, căci aceștia au trecut printr-o separare și în trecut, însă atunci au decis de comun acord să-și mai acorde o șansă unul altuia. La vremea respectivă, blondina chiar a oferit o serie de declarații despre motivele neînțelegerilor din relație.

Citește și: Bianca Drăgușanu, imagini incendiare! Diva, extrem de sexy la plajă, a ridicat temperatura pe litoral. Paparazzi au surprins „codul roșu” de senzualitate| EXCLUSIV

Citeste si: “Suntem doi oameni maturi și asumați până la capăt.” S-a despărțit Dana Roba de Beni?- kfetele.ro

Citeste si: Grevă CFR 2023. Ce salarii au angajații companiei?- stirilekanald.ro

Citeste si: Ce se spune pentru cei care fac nuntă în luna octombrie: Multă lume nu știe- radioimpuls.ro

„A fost o chestie acum câteva săptămâni, și de atunci la revedere, fiecare pe drumul lui! Mie mi se pare amuzant că și-a dat seama după trei săptămâni că nu mai avem cum să rezonăm în aceeași energie. Atât timp cât eu pot să-mi ofer siguranță singură, pot să-mi ofer protecție singură, pot să-mi ofer cadourile cele mai frumoase, mi le fac singură. Atât timp cât eu sunt bine pe picioarele mele, nu am nevoie de cineva care nu știe să mă facă fericită! Și mie îmi place viața, dar avem viziuni diferite despre ce ne place. Ne dorim chestii diferite și ne plac chestii diferite. Mie îmi place să merg la sală, să fac sport, altora le plac mai mult petrecerile și combinațiile, eu nu sunt așa! Eu sunt foarte organizată în viața mea. Duc un stil de viață sănătos, am grijă de copilul meu, merg deseori cu el în vacanțe, stau cu el atât timp cât am timp. Am afacere, mă trezesc dimineața, merg două ore la sală, vin la atelier, am celelalte contracte de imagine de onorat. Nu am timp să pierd chiar fiecare noapte pe povești despre nimic!”, declara Bianca Drăgușanu.