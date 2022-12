Bianca Rus, transformare uriașă în ultimii ani. Cântăreața a slăbit 70 de kilograme, însă a avut probleme de sănătate din această cauză

In articol:

Bianca Rus s-a transformat complet, după ce a reușit să slăbească 70 de kilograme. Artista este de nerecunoscut acum, însă a avut și probleme de sănătate. Aceasta a ajuns să aibă o greutate prea mică pentru vârsta și înălțimea sa, iar în momentul în care s-a dus în extrema opusă, au apărut problemele medicale, ce au trimis-o direct pe

Bianca Rus a reușit să scape de 70 de kilograme

mâna medicilor.

Bianca Rus și-a dorit o schimbare radicală în privința greutății sale, așa că în anul 2018 a decis să își facă o operație de micșorare a stomacului. Rezultatele au început să apară rapid, iar artista s-a transformat într-o femeie sexy și seducătoare. Totuși, Bianca Rus a slăbit prea mult și a atins o greutate care nu este recomandată vârstei și înălțimii ei, iar asta a fost cu adevărat o mare bătaie de cap.

Citește și: Bianca Rus, de urgență la spital, după ce a leșinat în propria locuință. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista: ”A venit salvarea”

După ce a slăbit prea mult, Bianca Rus și-a pierdut pofta de mâncare și a ajuns să apeleze la perfuzii în mod constant.

Citeste si: Cine este Andrei, băiatul de 14 ani care și-a pierdut viața în timp ce familia tăia porcul- kfetele.ro

Citeste si: Gest uriaș făcut de Flori, câștigătoarea Chefi la Cuțite, pentru sotia lui Nosfe. Nici nu se poate descrie în cuvinte durerea Mădălinei. O lume întreaga a lăcrimat când a văzut asta- bzi.ro

Bianca Rus a slăbit 70 de kilograme, însă a avut probleme de sănătate dina ceastă cauză [Sursa foto: Instagram]

Vedeta ajunsese la o greutate de 50 de kilograme, iar medicii au informat-o că este subponderală și i-au cerut să înceapă de urgență o dietă de îngrășare.

Mai mult decât atât, programul ei haotic și aglomerat i-au provocat, la acea vreme, o anemie severă.

“ Mă hrănesc prin perfuzii! Vine asistenta acasă de două ori pe săptămână și mi le face! Analizele mele sunt praf, sunt foarte proaste! Nu pot să mănânc mai nimic de când am făcut operația de gastric sleeve. Nu-mi place nimic. S-a micșorat foarte tare stomacul. Nu mi-e poftă de absolut nimic. Acum mă chinui să mă îngraș, să mănânc pâine multă. O pâine pe zi ar fi indicat în cazul meu”, a declarat Bianca Rus în 2021, pentru Click.ro.

Bianca Rus, despre relațiile sentimentale

Cu toate că este o femeie frumoasă și talentată, Bianca Rus nu și-a găsit pe nimeni care să îi fure inima. Artista spera ca anul acesta să își găsească bărbatul vieții ei în timpul vacanței din Grecia.

Citește și: EXCLUSIV! O auzi spunând mereu "Pupi de la Bia", dar de unde vine de fapt această expresie? Bianca Rus a făcut dezvăluirea: "Nu știam să salut"

„Fac de la foarte bine în sus. Ultima dată când am vorbit cu voi, eram pe punctul de a pleca să mă îndrăgostesc de cineva și sunt singură. Nu am reușit. Sunt la o vârstă critică, la care nu știu dacă o să mă mai îndrăgostesc vreodată de cineva. Pretențiile cresc, odată cu trecerea timpului, pentru că așa am fost obișnuită. Dacă acasă avem candelabre mari, am nevoie de candelabre mari. Dacă îmi dai marea, vreau oceanul”, a declarat Bianca Rus, pentru wowbiz.ro

Bianca Rus a slăbit 70 de kilograme, însă a avut probleme de sănătate dina ceastă cauză [Sursa foto: Instagram]