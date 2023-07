„Boala mi-a dat totul peste cap” Ce interdicții a primit Rona Hartner din partea medicilor? Artista se luptă din nou cu cancerul, la 4 ani după ce se vindecase

In articol:

Rona Hartner trece prin cumpăna vieții ei, fiind diagnosticată cu cancer la plămâni. Boala artistei se află în stadiul IV, cu metastaze la creier. Rona s-a mai luptat odată cu această boală cumplită.

În urmă cu 4 ani, vedeta mărturisea că se vindecase de cancerul de colon, cu care s-a luptat timp de mult timp. Rona Hartner s-a bucurat de acești ani de sănătate și a avut întotdeauna zâmbetul pe buze, pe care îl păstrează chiar și în prezent, când trăiește din nou clipele grele ale bolii. În urmă cu câteva zile, artista mărturisea că se luptă din nou cu boala nemiloasă, de data aceasta cancerul apărând la plămâni.

Ce nu are voie să facă Rona Hartner

Ronei i-a fost descoperită o tumoare de 5 cm la plămâni, și alte 7 pe creier, care nu pot fi operate.

Artista va urma un tratament în Franța, acolo unde locuiește în prezent. După ce i-au pus diagnosticul crunt, medicii i-au impus și o serie de interdicții Ronei Hartner. Vedeta va fi nevoită să stea liniștită o perioadă și nu va avea voie să urce pe scenă, astfel că sursa ei de venit nu va mai exista. Artista și-a anulat toate concertele din perioada următoare, spunând că va avea nevoie de o perioadă de repaus timp de doi ani.Mai mult, Rona nu poate călători cu avionul și nici măcar să își conducă mașina.

”Mai aveam concerte și în România, dar, din cauza problemelor de sănătate, medicii mi-au interzis să mai călătoresc cu avionul, nu mai am voie nici măcar să conduc mașina, am un șofer care mă duce unde am treabă. Nu mai am voie nici pe scenă, s-ar putea să fie nevoie de o pauză artistică, de vreo doi ani, de un concediu medical foarte lung, pentru refacere, timp în care, din păcate, nu pot câștiga bani. Boala mi-a dat totul peste cap. Toate concertele din această vară și toate planurile mele artistice sunt momentan blocate. Cancerul este o boală tare păcătoasă, adesea revine mult mai puternic, celulele canceroase, după ce sunt distruse de chimioterapie, se multiplică periculos de mult, asta nu înseamnă însă că trebuie să renunțăm la tratament, dimpotrivă, luptăm. Medicii mi-au descoperit la plămâni o tumoare de 5 centimetri, cele pe creier sunt mici, de 15 mm fiecare, dar sunt 7, și la glandele suprarenale au văzut metastaze. Aceste tumori nu sunt operabile. Tratamentul îl voi face în Franța, nu am cum să vin în România, nu am voie nici drumuri lungi și nici emoții mari, trebuie să stau foarte liniștită, în această perioadă”, a declarat Rona Hartner pentru Playtech.ro.

Artista le cere fanilor să se roage pentru ea

Rona Hartner trece printr-o perioadă extrem de grea și se gândește la ce este mai rău. Totuși, artista speră la un miracol și le-a cerut fanilor ei să se roage pentru ea. Aceasta are mare încredere în Divinitate și se roagă neîncetat să se vindece din nou, așa cum s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani, când s-a luptat cu cancerul de colon, pe care l-a învins după câteva luni.

„Rugați-vă pentru mine așa: ””Doamne, dă-i lui Rona un miracol, fă să dispară boala, cu metastaze, cu tot!”. Boala e în stadiul 4, nu e bine. Când ești bolnav te abandonezi lui Dumnezeu. Trebuie să ne conectăm cu autorul vieții, dacă ne împărtășim des ne simțim mai bine. Nu știu ce deznodământ o să aibă această nouă boală, pneumonie, metastaze la cap, cancerul se comportă cam agresiv, dar Dumnezeu e mare, îl rog pentru un miracol, în fiecare zi fac rugăciuni: ””Cancerule, ieși din mine!””. O să urmez nu citostatice, ci imunoterapie, e mai suportabilă. N-am terminat misiunea pe pământ, am o voință proprie”, a mai adăugat Rona Hartner.