Rona Hartner a trecut prin două divorțuri. Ce se petrece acum în viața sentimentală a actriței: „Vrea să distrugă tot ce e în jurul tău”

Rona Hartner este una dintre cele mai iubite actrițe de la noi din țară. În vârstă de 50 de ani, vedeta a avut parte de dezamăgiri și situații dificile în viața sa, însă mereu a știut să treacă peste și să fie cu zâmbetul pe buze.

Rona Hartner a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a divorțat de tatăl fiicei sale, dar și ce se petrece acum în viața sa amoroasă.

Rona Hartner, dezamăgiri după dezamăgiri pe plan emoțional

Deși viața sentimentală nu a fost un adevărat succes pentru Rona Hartner, vedeta rămâne pozitivă și cu zâmbetul pe buze la orice pas.

Rona Hartner a fost căsătorită cu actorul argentinian Rocco Sedano. Din rodul iubirii lor a rezultat o fiică, Soumayla, în vârstă de aproape 14 ani. Din nefericire, povestea de dragoste dintre ei nu a rezistat, motiv pentru care în anul 2008 au decis să meargă pe drumuri separate, singurul lucra care îi mai leagă fiind fiica lor.

„Din căsnicia cu fostul meu soț, Rocco Sedano, au rămas niște amintiri frumoase, nașterea fetei. Am râs, ne-am distrat împreună, dar cred că noi ne-am cam jucat de-a căsătoria și nu a fost treaba foarte serioasă. Nu am o satisfacție enormă să mă gândesc la acea perioadă. Pentru mine, rămâne un eșec, fiind prima căsătorie pe care a trebuit să o rup, dar suvenirurile sunt frumoase și încerc să le păstrez pe acestea, pe cele frumoase. Am decis să avem un copil, a fost în România cu mine, apoi ne-am certat și ne-am separat”, a mărturisit Rona Hartner.

După despărțirea de fostul soț, Rona Hartner și-a refăcut viața și l-a cunoscut pe francezul Herve Camilleri. Relația lor a durat, din nefericire, doar 3 ani, întrucât, după ce s-au căsătorit, la nici doi ani și-au spus adio.

„Uneori, persoana care vrea să te câștige stă foarte mult cu tine. Te face foarte fericit pe tine și vrea să distrugă tot ce e în jurul tău, să te izoleze. De aceea, vezi dacă persoana cu adevărat te iubește privind cât de mult îți iubește anturajul din jurul tău și lumea din jurul tău”, a declarat artista.

Și-a refăcut Rona Hartner viața amoroasă după cele două divorțuri?

Deși s-a înfruntat cu două divorțuri și a cunoscut însuși eșecul în dragoste, Rona Hartner rămâne pozitivă și crede că adevăratul bărbat care îi este menit, va veni în viața sa.

Până la acest moment, actrița nu s-a refăcut viața amoroasă și nu are un iubit, însă își dorește să cunoască pe cineva cu care să se înțeleagă bine.

„Îmi doresc să am o relație, la un moment dat. Niciodată nu m-am gândit la o relație altfel decât prin prisma căsătoriei. Cred în continuare în căsătorie! Așa cum am divorțat de 2 ori, aș mai divorța și de 1000 de ori dacă e nevoie”, „E u stau cuminte, mă rog lui Dumnezeu. Am fost și la biserică! Încerc să-mi văd de treaba mea. Niciodată două divorțuri, fără a treia căsătorie, vorba aceea! S-ar putea să nu scap nici a treia oară! O să vedem!”, a mărturisit Rona Hartner, cu privire la viața sa sentimentală.

