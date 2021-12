Bogdan de la Ploiești, fapte bune înainte de Crăciun: "Mi-aș dori ca toți cei care au o situație bună să facă ceea ce fac eu acum!"

In articol:

Bogdan de la Ploiești este printre cei mai iubiți artiști din țara noastră. Manelistul se bucură de un succes colosal în industria muzicală. Piesele sale ajung adevărate hit-uri, la scurt timp de la lansare. Recunoscător pentru succesul și faima pe care o are în momentul de față, Bogdan de la Ploiești s-a gândit să aducă un zâmbet și strop de fericire persoanelor

Bogdan de la Ploiești, cadouri pentru persoanele nevoiașe [Sursa foto: Instagram]

Bogdan de la Ploiești, cadouri pentru persoanele nevoiașe

mai puțin norocoase decât el, înainte de sărbătorile de Crăciun.

În perioada sărbătorilor de Crăciun, Bogdan de la Ploiești s-a gândit să ajute familiile defavorizate și persoanele din spital. Acesta a pregătit mai multe pachete cu alimente și le-a oferit persoanelor nevoiașe, care aveau nevoie de ajutor.

Artsitul a mai mărturisit că toată luna decembrie va fi destinată actelor de caritate și va încerca să ajute cât mai multe familie și persoane aflate în nevoie.

Bogdan de la Ploiești a mai afirmat că, faptul că a postat pe pagina sa de Instagram nu este o laudă, ci își dorește ca mai multe persoane care au o situație bună financiară, să-i urmeze exemplul.

"Sunt foarte emoționat, dar si foarte fericit. Mi-am propus ca în fiecare an, in luna decembrie, să fac cât de mult bine pot, pentru copii care nu au situație așa bună. Dumnezeu ma iubeste si eu pe el la fel de mult și consider ca acest video nu este o lauda, ba dimpotrivă un exemplu. Mi-aș dori ca toți cei care au o situație cât de cât bună să facă din tot sufletul lor, ceea ce fac eu acum. așa cum se vede, vom duce pachetele la un spital din București și la cateva familii nevoiașe cu foarte mulți copii., toată luna o să fie în scop caritabil. în fiecare live, o să mă găsiți la câte o familie și o să încerc să-i ajut și eu", a declarat Bogdan de la Ploiești, într-un Instastory, pe Instagram.

Bogdan de la Ploiești, lăudat de fani

Gestul nu a trecut neobservat de fanii artistului, care au fost profund impresionați de bunătatea acestuia. Într-un live de pe pagina sa de Instagram, internauții l-au lăudat și i-au adresat cele mai frumoase comentarii, cu privire la gestul pe care l-a săvârșit.

De asemenea, Bogdan de la Ploiești a promis că de fiecare dată când va mai face asemenea acte de caritate îi va ține la curent pe fani, nu pentru a se lăuda, ci pentru a împărtăși cu ei fericirea pe care o simte atunci când face aceste fapte bune.