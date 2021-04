Bogdan Mocanu, mesaj surprinzător pentru Jador la Survivor România. „N-ai nevoie de nimeni!” Faimosul răbufnește: „M-au trădat toți!”

In articol:

Faimoșii au câștigat meciul de comunicare la Survivor România și fiecare membru al echipei a avut șansa de a vorbi prin mesaje cu un prieten bun din România. Jador a primit câteva sfaturi prețioase de la amicul său, Bogdan Mocanu.

Bogdan Mocanu, sfaturi pentru Jador la Survivor România

Jador îl consideră pe Bogdan Mocanu cel mai bun prieten al său. După scandalul pe care l-a avut cu colegul de breaslă, Culiță Sterp, Faimosul a ajuns să aprecieze mai mult oamenii care i-au fost alături cu adevărat. „Mi-am dat seama că tu ești prietenul meu cel mai bun”, i-a scris Jador cântărețului.

La rândul lui, Bogdan Mocanu i-a transmis că îi este alături și l-a sfătuit să nu se certe cu coechipierii săi. „Ești un om mult mai bun la suflet decât știam eu deja că ești. N-ai nevoie de nimeni. Te ai pe tine și gata. Ești un model pentru mulți. Trebuie să ieși curat de acolo, nu te coborî la nivelul nimănui. Pentru niciun preț”, i-a scris Bogdan Mocanu Faimosului.

Jador a declarat că este fericit pentru că a aluat legătura cu prietenul său din România și spune că Bogdan Mocanu este printre puținii oameni care nu i-au greșit.

Faimoșii câștigă comunicarea la Survivor România

a spus Jador.

Echipele care s-au confruntat în proba decisivă au fost Ana Porgras și Zanni de la Faimoși și Sindy, alături de Andrei Dascălu, de la Războinici.

Sălbaticii s-au impus în cele din urmă cu scorul de 10-9 și sunt mândri de ceea ce au reușit astăzi. Zanni spune că la un moment dat și-a pierdut speranța, însă a fost montat psihic de colegii săi.

„Am avut încredere în Ana, sunt mândru de ea. Ne cunoaștem înainte de această competiție, de la analize. Am avut încredere că va ajunge înainte. Mi-a obținut un avans de care aveam nevoie, mă bucur că am câștigat. La 6- 2 mi-am pierdut speranța, n-am vrut să dau vina pe nimeni, nu am mai vrut să intru pe traseu, dar Jador și Moro mi-au ridicat moralul”, a declarat Faimosul.

Ana Porgras: Mă bucur că am făcut parte din ștafetă. Eu nu mi-am pierdut speranța nicio secundă. Am crezut până la ultimul punct. Sunt fericită că am câștigat, meciul ăsta le arată Războinicilor ce înseamnă echipa Faimoșilor.

Sebastian Chitoșcă: Mă bucur că am câștigat, dar eu astăzi la joc am venit foarte demoralizat. Nu mă așteptam să aduc vreun punct. Mă doare că am fost nominalizat și sper să nu plec acasă. Echipa asta mai are nevoie de mine aici, pentru că am demonstrat pe traseu că am dat totul.

Cătălin Moroșanu: Trebuie să vadă o Românie întreagă cum ne rupem picioarele aici la propriu și la figurat. Sunt mândru de echipa mea pentru că au demonstrat că au dus arta războiului la alt nivel. Faimoșii sunt o echipă puternică.