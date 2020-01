După ce, de-a lungul timpului, între Leo de la Strehaia și Dana Criminala s-a discutat chiar și de divorț, începutul acestui an i-a prins pe cei doi în relații mai apropiate ca niciodată.

”De când este bunic, Leo de la Strehaia a devenit mai atent ca niciodată cu copiii. Când era mai tânăr nu era atât de precupat de copii, dar acum lucrurile s-au schimbat pentru el”, ne-a spus, în exclusivitate, nora lui Leo de la Strehaia, Mihaela, soția fiului ”Prințului Țiganilor”, Alin.

Mai mult decât atât, cum Mihaela este prietenă apropiată cu Dana Criminala, lucrurile din familia lui Leo d ela Strehaia, susține ea, par să fie la un pas să o ia razna. ”De când a devenit bunic de băiețel, Leo de la Strehaia se gândește tot mai serios să facă un copil cu Dana. Ei îl iubesc pe David ca pe colilul lor, de multe ori îl iau la ei acasă să mă lase pe mine și pe Alin singuri... Dar Leo de la Strehaia i-a spus deja, Danei, că nu mai e cale de întoarcere, că trebuie să mai facă un copil”, ne-a mai spus Mihaela, nora lui Leo de la Strehaia.

Evident, discuțiile dintre Leo de la Strehaia și Dana Criminala sunt, pe acest subiect, extrem de aprinse, mai ales că soția ”Prințului Țigganilor” nu mai este chiar la 20 de ani. ”Va fi greu cu sarcina pentru Dana, dar când Leo de la Strehaia își pune ceva în minte, e greu să îi mai scoți din cap. Vrea copil, de preferință băiețel și cu asta basta”, ne-a mai spus sursa citată.

Leo de la Strehaia, istoric medical de speriat, dar tot o ține din petrecere în petrecere

”Am poftit eu prea mult la tot felul de mâncăruri, iar eu nu prea am voie. Și, oricum, nu mi-am mai făcut de prea mult timp analize… Dar, dimineața mi-e cel mai greu, parcă nu îmi vine nici să mă mai trezesc. Trebuie să mă apuc, din nou, de regim, nu am ce să fac”, ne-a spus Leo de la Strehaia, în urmă cu ceva vreme, pe când se simțea foarte rău. Iar motivul este istoricul său medical, unul stufos până peste poate. Mai exact, acum cinci ani, Leo de la Strehaia a suferit, în plină stradă, un infarct, el fiind dus de urgență la spital de un amic. Acolo, ”Prințului Țiganilor” i s-a făcut prima intervenție chirurgicală, iar după două săptămâni, la Timișoara, a suportat-o pe a doua. În plus, problemele cu diabetul îi accentuează și mai mult cele cardiace, regimul- din care ar trebui eliminate complet grăsimile și mâncărurile grele- pe care trebuie să îl urmeze fiind de natură să îl țină în viață pe Leo de la Strehaia, mai ales că ”Prințul Țiganilor” a avut de curând și un atac vascular cerebral. Cu toate acestea, Leo de la Strehaia nu se liniștește și o ține dintr-o petrecere într-alta.

Renata Gheorghe s-a iubit cu Leo de la Strehaia și a fost părăsită pentru Dana Criminala

Relaţia dintre Leo de la Strehaia şi Dana Criminală a fost, încă de când s-a aflat că sunt împreună, una extrem de controversată, brunetă fiind, de fapt, mama Renatei, iubita “Prinţului Ţiganilor” din acea vreme. Cu toate acestea, Leo de la Strehaia şi Dana Criminală, în ciuda certurilor şi deselor despărţiri şi împăcări, au trecut peste toate tabu-urile sociale şi au rămas împreună.

În altă ordine de idei, schimbările din viaţa Renatei sunt suficient de multe de când nu se mai iubeşte cu Leo de la Strehaia. Devenită ceva mai discretă decât înainte, bruneta Renata care a înnebunit bărbaţii cu formele ei, chiar dacă s-a afirmat în videoclipurile lui Adi Minune, Cristi Dules sau a altor manelişti celebri, a decis să facă un pas înainte şi a devenit vedeta unui clip al unui artist cunoscut în lumea hip-hop.