BREAKING NEWS Lucian Bode a fost confirmat cu Covid-19! Ministrul Transporturilor s-a izolat la domiciliu

Lucian Bode, ministrul Transporturilor

Lucian Bode s-a infectat cu noul coronavirus. Este al doilea ministru din Cabinetul Orban care a contractat virusul. Ministrul Economiei, Virgil Popescu anunța în urmă cu două zile că a fost diagnosticat cu Covid.

Anunțul a fost făcut de ministrul Transporturilor, pe pagina personală de Facebook. El spune că în acest moment se simte bine și nu experimentează simptomele bolii. De asemenea, oficialul a transmis că s-a izolat în locuința sa.

„În urma unor analize periodice pe care le-am făcut în cursul acestei zile, în această seară am primit rezultatul ultimului test pentru diagnosticarea COVID - 19 și, din nefericire, acesta a fost unul pozitiv. Din clipa în care am aflat rezultatul testului am urmat toți pașii ceruți de protocol. În acest moment m-am izolat la domiciliu, mă simt bine, nu prezint simptome specifice și am încredere că, în cele din urmă, totul va bine. Vă urez multă sănătate, tuturor!”, a transmis ministrul Transporturilor.

Ministrul Economiei s-a infectat cu coronavirus

Ministrul Virgil Popescu anunța în urmă cu două zile că a fost confirmat pozitiv cu coronavirus. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook. El spunea atunci că are simptome, dar nu sunt unele grave și precizeaza că deși a respectat toate regulile, virusul SARS-CoV-2 „nu iartă”.

„Astăzi am fost testat pozitiv cu COVID - 19. Am urmat protocolul și sunt încrezător că va fi bine. Sâmbătă am fost testat pentru plecarea în Israel. Testul a fost negativ. Duminică noaptea am avut simptome de gripă. Astăzi am făcut un nou test, care a ieșit pozitiv. Nu am simptome grave. Cei apropiați sunt în regulă. Aveți grijă mare de fiecare dintre voi. Masca vă poate proteja. Am respectat regulile, dar acest virus nu ”iartă”. Sunt încrezător că voi trece și peste această perioadă. Că este multă treabă de făcut", a conchis Ministrul Economiei.