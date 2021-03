BRomania, prins sub influența substanțelor interzise la volan? Prima reacție a actorului: „Am făcut o boacănă...”

In articol:

Matei Dima, cunoscut drept BRomânia, este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România. Actorul ar fi fost prins de polițiștii din Râșnov sub influența băuturilor alcoolice și a alcoolului. Totul s-a întâmplat în județul Brașov, în stațiunea Râșnov, pe DN1E.

După ce aparatul DrugTest ar fi ieșit pozitiv, oamenii legii au deschis un dosar pensal. Totul ar fi avut loc duminică, 21 martie, în jurul orei 15:30.

„În fapt, astăzi, 21 martie 2021, în jurul orei 15:30, polițiștii au oprit în trafic, pentru control, un bărbat, în vârstă de 33 ani, din județul Constanța, care conducea un autoturism pe DN1E, pe raza Stațiunii Râșnov din județul Brașov.La testarea conducătorului auto cu aparatul DrugTest rezultatul a fost pozitiv”, a transmis Poliția.

Story-urile șterse de către Matei Dima

BRomania, prima reacție după ce s-a scris că a fost prins sub influența substanțelor interzise la volan

Pe pagina sa de Instagram, Matei Dima a recaționat în urma acuzațiilor care i-au fost aduse.

Celebrul vlogger a negat faptul că s-ar fi aflat sub influența băuturilor alcoolice sau a subtanțelor interzise la volan, ci este vorba despre un alt aspect. BRomania a mărturisit că a rămas fără permisul de conducere și că polițiștii din Râșnov au fost foarte înțelegători. În noaptea cu pricina, actorul a postat mai multe videoclipuri la InstaStory în timp ce se afla la volanul mașinii sale, pe care ulterior le-a șters.

„Voiam să vă mulțumesc pentru mesajele de susținere din ultimele ore. Nu m-am urcat beat, drogat sau altceva la volan. Am făcut boacănă, ce-i drept, acum ceva timp și din cauza aia mi-au luat carnetul. Asta este. Îmi asum, dar le mulțumesc polițiștilor din Râșnov care au fost foarte drăguți cu mine pentru că eram într-o situație nouă și chiar m-au ajutat. All the best”, a mărturisit BRomania la secțiunea de stories de pe Instagram.