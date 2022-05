Când naște Mălina Avasiloaie? Artista, detalii uimitoare despre numele bebelușului: „Sunt două prenume”

In articol:

Mult a fost, puțin a mai rămas, până când Mălina Avasiloaie și partenerul său de viață își vor strânge la piept primul copil. Ei bine, sinceră din fire, artista a oferit câteva detalii despre naștere, dar și despre numele pe care îl va purta bebelușul.

Mai mult decât atât, curioși din fire, fanii au dorit să afle și mai multe detalii despre nunta celor doi amorezi, motiv pentru care blondina a explicat și la ce s-a gândit în privința fericitului eveniment.

„Suntem în căutarea unei locații pentru nuntă”

Mălina Avasiloaie a dezvăluit că va aduce pe lume primul său copil în luna august a acestui an. Cât despre nuntă, blondina a dezvăluit că ea și partenerul său de viață sunt în căutarea unei locații, dorind ca fericitul eveniment să aibă loc în vara anului viitor.

Ei bine, cântăreața a mai explicat că a luat în calcul și varianta de a face nunta și botezul în aceeași zi, asta pentru că ar fi destul de greu să organizeze ceremonia de creștinare a bebelușului, dar și petrecerea de după, în toamnă sau iarnă.

„Suntem în căutarea unei locații pentru nuntă. Pentru nunta ce va avea loc la anu, am stabilit cumva sezonul, știm sigur că va fi în vara anului următor.(...) Să știi că ne-am gândit la varianta asta (nr. să facă și nunta și botezul în aceeași zi), pentru că ne-ar fi greu în toamna asta spre iarnă. Bebe se naște în august, cumva ar fi intervalul de timp relativ scurt între botez și nuntă și luăm în calcul și varianta de a face „nuntez” (nuntă și botez)”, a mărturisit Mălina Avasiloaie, pentru un post TV.

Totodată, Mălina Avasiloaie a fost asaltată cu întrebări legate de numele copilului, așa că recent, ea și soțul ei au lămurit politicos această curiozitate a fanilor, explicând că deocamdată ea și tatăl fiului său au mai multe variante și mai au suficient timp pentru a pica de acord asupra acestui aspect, însă cei doi părinți au dezvăluit că bebelușul va avea două prenume.

„Sunt multe variante la care ne-am gândit, am găsit o variantă care ne place amândurora, dar momentan vrem să ținem așa puțin mister, pentru că sunt două prenume”, a spus Alin Gabor, soțul artistei.

Mălina Avasiloaie a știut că va avea băiat, dinainte să afle că este însărcinată

În urmă cu ceva timp, Mălina Avasiloaie a declarat în cadrul unei emisiuni TV că a știut că va avea băiat, asta pentru că a avut un vis care i-a prevestit acest lucru.

"Am avut un vis in care mi s-a spus că o să am băiat. L-am visat cum arăta cu tot cu trăsături, cu absolut orice, iar apoi și mamaia m-a sunat să îmi spună că o să am un băiat.(...) Alin era la un congres în Dubai si mie îmi intarziase vreo două zile. Eu nu eram așa fixată să fac testul, dar el mi-a comandat testul de sarcină la ușă de acolo. Am zis hai mă să-l fac și nu a trecut nici măcar un minut și am vzăut două linii. Deci am crezut că pic jos.(...)", a povestit Mălina Avasiloaie, în cadrul unei emisiuni TV.

