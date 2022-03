In articol:

O grădina plină de pomi fructiferi este un vis pentru orice pasionat de pomicultură. Dacă doriți o recoltă bogată toamna, pomii fructiferi trebuie îngrijiți corespunzător pe tot parcursul anului.

Unul dintre pașii importanți pentru îngrijirea pomilor este stropirea lor.

Când se stropesc pomii fructiferi

Stropirea pomilor este una dintre principalele metode prin care aceștia pot fi feriți de boli, pentru a fi bogați în fructe.

În general, pomii fructiferi trebuie stropiți primăvara, atunci când se și taie crengile uscate, înainte să apară mugurii. De asemenea, acest procedeu se poate face și toamna.

Când trebuie să stropești pomii fructiferi. Iată calendarul pentru stropire [Sursa foto: Freepik]

Motivul pentru care pomii fructiferi trebuie stropiți este pentru a evita bolile și mai ales pentru a evita ca dăunătorii să apuce să afecteze planta, uneori chiar definitiv. Pentru niște pomi fructiferi sănătoși, care să rodească an de an, este nevoie de cinci stropiri pe an.

Iată perioadele din an în care este bine să stropești pomii fructiferi:

primăvara, înainte ca aceștia să înflorească

toamna, după ce observați că toate frunzele au căzut

la finalul iernii (de obicei sfârșitul lunii februarie, dar depinde de la an la an)

în timpul perioadei de vegetație

Cu ce substanțe se stropesc pomii fructiferi

Prima stropire a pomilor fructiferi se face la sfârșitul lunii februarie sau începutul lunii martie, în funcție de cât de călduroasă este vremea. Aceasta este perioada benefică pentru stropit, deoarece temperaturile sunt ideale.

A doua stropire a pomilor trebuie făcută toamna, după ce toate frunzele pomilor au căzut. Acest tratament va ține la distanță ciupercile și insectele dăunătoare copacilor.

Substanțele cu care trebuie stropiți pomii diferă în funcție de tipul de pom, dar și de vârsta acestuia. Iată care sunt principalele insecticide și fungicide folosite:

substanțele pe bază de cupru. Acestea sunt folosite pentru stropirea albastră

substanțele pe bază de ulei horticol

substanțele fungicide care previn apariția dăunătorilor și stimulează mecanismul natural de protecție al pomului

insecticidele care combat insectele și previn apariția bolilor

O regulă importantă în stropirea pomilor fructiferi este de a nu amesteca niciodată două tratamente. Dacă ați aplicat stropirea albastră, așteptați măcar o săptămână până să aplicați substanțe pe bază de ulei horticol. Vă va trebui o pompă manuală destinată stropirii pomilor și un pulverizator.

Care sunt cele mai întâlnite boli ale pomilor fructiferi

Iată care sunt cel mai des întâlnite probleme ale pomilor fructiferi:

rapănul, care atacă atât frunzele, cât și fructele

făinarea, care este o pâslă albă și se vede pe muguri, pe lăstari, pe frunze și uneori chiar pe fructe

focul bacterian, care înnegrește și duce la ofilirea florilor

diferitele tipuri de putregai, care strică fructele

pătarea albă a frunzelor de păr

pătarea roșie a frunzelor de vișin și cireș

apariția viermilor la măr, cireș și prun

apariția păduchelui din San Jose

apariția păduchelui verde

apariția puricelui melifer

apariția moliei la fructe

apariția păduchelui negru la cireș

apariția acarianului roșu

apariția viespei negre la prun