Care este ultima dorință a lui Viorel Lis? Fostul primar al Capitalei nu se mai poate deplasa singur, iar soția lui se pregătește pentru ce e mai rău! Ce a spus Oana despre starea de sănătate a soțului ei

Viorel Lis are 80 de ani și se confruntă cu mai multe probleme de sănătate. Starea lui se agravează pe zi ce trece, iar soția sa, Oana s-a transformat în asistenta lui personală. Fostul edil nu se mai poate deplasa singur, petrecând majoritatea timpului în pat, iar Oana Lis îi este alături necondiționat, fiindu-i un ajutor de nădejde.

Recent, Oana a mărturisit care este ultima dorință a soțului ei, înainte să își dea ultima suflare. Vedeta a dezvăluit că Viorel Lis nu mai vrea să meargă deloc la spital și își dorește să își găsească sfârșitul acasă, în patul său. Bărbatul nu mai vrea să audă de spitale, după ce ultimii ani i-a petrecut mai mult prin unitățile spitalicești.

„Viorel mi-a zis, zilele trecute, că el nu mai vrea la spital. M-am întristat, asta nu e bine deloc, pentru că dacă, Doamne ferește, este ceva grav, la spital el ar mai putea fi salvat, acasă nu! Dar, mi-a zis, săracul de el, că el vrea să moară acasă, în patul lui. Nu mai suportă spitalele. Nu mai vrea, gata! Eu nu sunt deloc de acord cu asta. Trebuie să lupți până în ultima clipă pentru viața ta, asta e părerea mea! Fie ce-o fi! Dar, să ajungem și noi la 80 de ani, și atunci să vorbim!” , a declarat Oana Lis, cu lacrimi în ochi, pentru Click!.

Viorel și Oana Lis [Sursa foto: Facebook]

Viorel Lis nu mai poate să meargă singur

Oana Lis a mai declarat că soțul ei, în vârstă de 80 de ani, nu se mai poate deplasa fără ajutorul ei. Fostul primar al Capitalei are mai multe probleme de sănătate. Acesta suferă de diabet și se confruntă cu o semipareză la membrele inferioare. De asemenea, în urmă cu câțiva ani soțul Oanei Lis a suferit un accident vascular cerebral și un infarct.

Singurul său sprijin în aceste momente este soția lui, Oana. Vedeta a devenit asistenta personală a partenerului ei de viață și se pregătește pentru ce e mai rău.

„Viorel are episoade depresive, dar e normal cu bolile lui, e și vârsta înaintată! El nu mai iese de mult din casă, nu pot să-l mai scot, se uită și el la tv, la telenovele, la meciuri, are el programul de pensionar. Nu poate să mai meargă singur deloc, are niște boli cronice care i-au agravat starea de sănătate în ultimul timp. Stă mai mult în pat. Orice s-ar spune, niciodată nu ești pregătit să pierzi pe cineva drag! Un travaliu de doliu e destul de greu. Euam fost și la un curs de trei zile, ca să mă pregătesc pentru travaliul de doliu. Uneori, ca să-ți revii, după ce pierzi o persoană dragă, poate dura și doi ani. Eun moment foarte dificil!”, a mai spus Oana Lis.