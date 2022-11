Carmen de la Sălciua îmbracă din nou rochia de mireasă: „M-a luat așa o dilemă”. A luat decizia la scurt timp după nunta cu Marian Corcheș

In articol:

Carmen de la Sălciua și Marian Corcheș s-au căsătorit recent, printr-o ceremonie restrânsă și ferită de ochii lumii.

Artista a făcut totul public cu doar câteva ore înainte de marele eveniment, luând pe toată lumea prin surprindere, căci mulți se așteptau la o nuntă mare.

Carmen de la Sălciua lucrează la noi proiecte muzicale

Doar că ei au profitat de un moment liber din agenda artistei și au făcut ceea ce au simțit: și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Mai apoi s-au bucurat de o lună de miere de vis, însă odată întorși în România, manelista s-a pus pe treabă.

Astfel că acum și-a surprins fanii de pe rețelele de socializare cu o nouă surpriză muzicală, dar și cu o apariție neașteptată.

Carmen de la Sălciua își cântă iubirea și în curând va lansa o piesă prin care își descrie perfect relația de iubire pe care o trăiește alături de Marian Corcheș.

Motiv pentru care, cântăreața și alesul inimii sale au îmbrăcat din nou hainele de nuntă, pentru că ei sunt personajele principale în videoclipul piesei ce în curând va ajunge la fanii vedetei.

„Numele tău se filmează astăzi. Stați aproape, curând va ajunge la voi. Asta e locația filmării, o vilă pe care am închiriat-o. Eu și Marian ne vom îmbrăca din nou în mire și miroasă. Probabil vom filma și afară”, a spus Carmen de la Sălciua pe Instagram.

Însă, imediat ce totul a fost pregătit pentru filmare, Carmen de la Sălciua, având multe proiecte de viitor, care așteaptă să fie lansate, le-a cerut ajutorul admiratorilor ei.

Pentru că se apropie sărbătorile de iarnă, ca de fiecare dată, vedeta va lansa și un colaj dedicat Crăciunului, doar că acum există o problemă.

Dorind să nu-și dezamăgească fanii, Carmen de la Sălciua le-a cerut părerea, astfel încât să le facă pe plac și i-a întrebat ce și-ar dori să lanseze prima dată, pentru că ea se află acum într-o dilemă.

„Până vine Marian cu rochia de mireasă, aștept să vină și băieții cu filmatul. M-a luat așa o dilemă acum, am nevoie de părerea voastră. Se apropie Postul Crăciunului și am promis că voi lansa și un colaj de colinde, pentru că este perioada colindelor mă gândeam să lansez prima dată colindele, dar aș vrea să lansez și melodia asta. Am intrat într-o dilemă. Ce ascultăm prima dată: colindele sau numele tău?”, a mai adăugat soția lui Marian Corcheș.