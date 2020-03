Cartofi prajiti cu branza rasa sunt marea slabiciune a multora dintre noi. Oricat de mult ne-am dori sa ducem un stil de viata cat mai sanatos si sa mancam cat mai curat, sa apelam la produse naturale, fara aditivi, din cand in cand se intampla sa tanjim la o farfurie in care sa punem o combinatie de-ti lasa gura apa: cartofi prajiti cu telemea rasa.

Cartofi prajiti cu branza rasa. Ce se intampla in organismul tau cand mananci aceasta combinatie

Cartofii prajiti cu multa branza rasa pe deasupra sunt un deliciu, desi toti stim ca nu sunt o varianta recomandata de medici sau nutritionisti. Cartofi prajiti cu telemea, poate si un ou ochi alaturi, ce poate fi mai gustos? Apetisant, nu gluma, dar medicii ne avertizeaza ca ne punem sanatatea in mare pericol.

Cartofii prajiti in baie de ulei determina cresterea nivelului colesterolului si blocarea arterelor. Daca razi pe deasupra si niste branza, mai ales o telemea foarte grasa, cascaval sau parmezan, pericolul este si mai mare.

Produsele alimentare prajite contin o substanta foarte toxica. Este vorba despre acrilamida, care rezulta din degradarea amidonului. Aceasta substanta creste riscul dezvoltarii tumorilor canceroase.

Specialistii in nutritie ne sfatuiesc sa evitam sa consumam alimente preparate termic prin prajire, in baie de ulei.

Exista insa si voci care sustin ca poti praji cartofii in ulei de palmier. Bucatari celebri si cu mare experienta in domeniu dezvaluie ca nu doar ca sunt mai sanatosi cartofii prajiti in ulei de palmier, ci si mai savurosi, cu un plus de gust.