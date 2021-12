Cât costă cartea scrisă de Codin Maticiuc despre viața lui Nuțu Cămătaru

In articol:

Codin Maticiuc a surprins pe toate lumea cu anunțul că va lansa o carte despre viața interlopului Nuțu Cămătaru, pe numele său real Ion Balint. Aceasta se intitluează „Dresor de lei și de fraieri- Viața lui Nuțu Cămătaru” și a apărut la sfârșitul lunii noiembrie a acestui an.

Cât costă cartea lui Codin Maticiuc despre Nuțu Cămătaru

Cartea biografică a celebrului interlop Nuțu Cămătaru se bucură de un real succes. Codin Maticiuc a anunțat la scurt timp de la lansare că opera este sold out. Totodată, cifrele vorbesc de la sine, astfel că, în doar 48 de ore s-au vândut nu mai puțin de 15.000 de exemplare. Profitul din aceste două zile se ridică la suma de 150.000 de euro. Autorul cărții, Codin Maticiuc a ținut să scrie și un mesaj pe rețelele de socializare legat de acest record al vânzărilor. Iată ce a scris acesta pe pagina personală de Facebook: „Suntem oficial SOLD-OUT de ieri.

Îmi pare rău și vreau să vă explic cum s-a întâmplat. Consumatorul de Suflete a fost un bestseller la vremea lui și a vândut 14.000 de exemplare în primul an. Dresor de lei și de fraieri- Viața lui Nuțu Cămătaru a vândut 15.000 de exemplare în două zile. Efectiv nu am avut cum să prevăd nivelul acesta de vânzări.Tirajul 2 a intrat la print, 30.000 de exemplare de data aceasta dar nu știu nici ăsta cât ne va ține așa că vă rog, dacă vreți sa fiți siguri că o să aveți un exemplar, dați PRECOMANDA de azi. Toate precomenzile vor fi onorate. Așa s-a întâmplat și la tirajul 1, cine a avut încredere în mine și a dat precomanda a primit cartea în câteva ore de la lansare. Las link la comentarii cu site-ul Tshirt Factory.ro.” Prețul la care se ridică un exemplar din biografia interlopului Nuțu Cămătaru este de 50 de lei.

Cartea biografică „Dresor de lei și fraieri - Viața lui Nuțu Cămătaru” [Sursa foto: Facebook]

„Dresor de lei și fraieri- Viața lui Nuțu Cămătaru” este spovedania lui Nuțu Cămătaru

Cartea scrisă de Codin Maticiuc, „Dresor de lei și fraieri- Viața lui Nuțu Cămătaru” pe lângă faptul că este o carte biografică, aceasta mai poate fi văzută și ca o spovedanie, deoarece în ea sunt prezentate acțiuni săvârșite de interlop de-a lungul videții sale.

Înainte de lansarea oficială pe piață, Codin Maticiuc le-a povestit fanilor săi de pe Facebook cum a reușit să realizeze această capodoperă, care se bucură în prezent de un real succes. Tânărul tătic a spus că a studiat îndeaproape ultimii cinci ani din viața lui Nuțu Cămătaru și că l-a însoțit chiar și la vizitele fiului său din închisoare. Ba mai mult, Maticiuc a fost prezent și la câteva reglări de conturi între clanuri.

Iată un pasaj din mesajul său publicat pe Facebook: „5 ani de zile am stat pe lângă el de la nunti și petreceri până la închisori. Am fost cu el să-și viziteze fiul, aflat în pușcărie pe atunci, l-am însoțit la Curtea Supremă unde a fost și condamnat. L-am vizitat la Jilava, penitenciarul din Ploiești și la cel din Găești. Am văzut și condițiile generale din penitenciare dar și cele speciale pentru clanuri și îndeosebi pentru "Inamicul Public Numărul Unu". 5 ani de zile. 5 ani de când am intrat în lumea lui, i-am cunoscut deopotriva anturajul și dușmanii, poveștile și familia. 5 ani de când am primit un acces într-o lume paralelă, a adevăraților băieți răi. 5 ani de zile în care am fost martorul tăcut al unor răfuieli și reglări de conturi cum nu mi-am putut imagina ca există, narate cu lux de amănunte de leaderul clanului Cămătaru.”

