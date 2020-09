Florin Salam vrea puțin din succesul lui Jador

Nici nu a trecut o jumătate de an de când Florin Salam îl ironiza pe Jador că a și început să-i cânte melodiile. Succesul incredibil al melodiei ”Jale”, cu peste 45 milioane de vizualizări pe Youtube în doar o lună, l-au făcut pe ”regele manelelor” să-și reevalueze preferințele.

Florin Salam a ajuns de ”JALEa” internauților

Așa a apărut melodia lui Jador în repertoriul lui Florin Salam, iar înregistrarea dintr-un concert al acestuia cu piesa respectivă a făcut deja peste un milion de vizualizări. Doar că fanii s-au declarat puin nedumeriți.

Jador e numărul 1

”Păi ce făcuși bre? Râzi de Jador și acum îi cânți piesa. Piesa lui Costi refăcută cu Jador! Bravo Salame, stilul tău nu o să-l aibă nimeni”, i-a scris un internaut.

”Mare dreptate avea Salam când le-a zis: ”s-au lăsat de zidărie și s-au apucat de cântat”, a mai scris cineva. ”Slăbuț regele, ascultă originalul”, a mai scris un alt fan.

Dar un alt detaliu i-a făcut pe admiratorii lui Salam să își se frământe. Melodia postată pe Youtube dă toate creditele autorilor de fapt, mai puțin lui Jador. Astfel, melodia ”Jale” este un ”cover după Emilia, Dodo, Jay Maly și Costi”, însă despre Jador, nimic. ”Și Jador nu cântă, nu? Se vede că are ceva cu el”, a mai scris cineva.

Florin Salam s-a arătat deranjat, în urmă cu câteva luni de ascensiunea lui Jador și a declarat că ”orice zugrav, orice șantierist s-a făcut acum lăutar”.

Salam, despre Jador: ”Nu ne convine să apară unul d-ăsta mic”

”Eu nu aș vorbi urât de nimeni. Dar când mai vezi pe la televizor sau pe Facebook și când văd că fiecare spune ce vrea, fără niște ani de muncă, fără ani de experiență... Să spui că tu faci, că dregi, că ești...

Păi cum să spui tu că ești numărul 1, nu e nimeni numărul 1 până la urmă, fiecare suntem numărul 1 pentru familia noastră. Eu sunt pentru copiii mei numărul 1. Și dacă cântam mai prost, pentru copiii mei tot eram numărul 1, că eu aduc două pâini acasă.

Dar când îi vezi pe ăștia care au apărut și ei... și avem și noi niște ani de muncă, frate, nopți nedormite... Nu ne convine nouă să vină unul d-ăsta mic, după ploaie, așa și să spună... te simți aiurea și îți vine să-l iei de urechi, gen... Dar, la urma urmei, lasă-i mă să spună ce vor ei și noi să fim în continuare așa...”, a povestit Florin Salam cu câteva luni în urmă.

Jador: ”Îmi cer scuze dacă am deranjat cu prezența mea pe locul 1”

Jador s-a apărat atunci și a declarat că nu a vrut să supere pe nimeni.

”În ultimul timp au avut loc câteva dispute pe prezența mea pe locul 1 în trending. Eu nu vreau să mă dau mare, nu sunt nimic mai mult decât ceea ce știți voi că sunt, N-am făcut decât să muncesc, am crescut într-o familie modestă, nu fac decât să muncesc, să ofer familiei mele un trai mai bun. Nu vreau decât să muncesc să am ce să mănânc. Nu vreau bogății, nu vreau decât să muncesc ce îmi place și nu vreau să fac averi. Îmi cer scuze decă am deranajat cu prezența mea pe locul 1. Sunt legende în țara asta care merită ză fie pe locul 1 dar voi decideți cine e pe locul 1 și vă mulțumesc”, a spus Jador.