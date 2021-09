Cătălin Botezatu a fost trădat în dragoste. „Dumnezeu îți întoarce aceeași monedă”

In articol:

În cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Cătălin Botezatu a vorbit sincer despre infidelitate. Chiar dacă a fost dintotdeauna unul dintre cei mai rânviți bărbați din România, designerul recunoaște că nu doar el a greșit față de partenerele sale.

Cătălin Botezatu, despre infidelitate: „ Dumnezeu îți întoarce aceeași monedă”

Creatorul de modă a mărturisit că este un bărbat posesiv și nu ar putea vreodată accepta că persoana pe care o iubește la nebunie să fie cu un alt bărbat. Totuși, Cătălin Botezatu a spus că a fost înșelat și vorbește despre legea compensației. El spune că așa cum poate el a făcut rău unor persoane iubind femei căsătorite, la rândul său a suferit din cauza infidelității.

„Da. Am fost înșelat. Sunt un bărbat posesiv, n-aș ierta niciodată infidelitatea femeii pe care o iubesc. Nu pot împărți ceea ce iubesc cu nimeni. Da, pot împărți o chestie meteorică, gen aspirină, dar nu pot împărți ceea ce iubesc din toată inima mea. Posesivitatea mea nu este un atribut. Am fost înșelat, crezi că dacă sunt Cătălin Botezatu nu pot fi înșelat? Ba da! Așa este viața. Pe de o parte faci oamenii să sufere cum am făcut eu pentru anumite căsnicii sau relații, fără să vreau nu am vrut asta, Dumnezeu îți întoarce aceeași monedă și te face să suferi”, a spus Cătălin

Cătălin Botezatu a încercat să se sinucidă pentru Dana Opsitaru

Designerul a dezvăluit că pe parcursul vieții s-a confruntat cu traume pe care nu a crezut că le va putea depăși vreodată. Cătălin Botezatu a ajuns la capătul puterilor în multe situații, fie că e vorba despre iubiri imposibile sau despre perioada când a fost încarcerat.

Una dintre tentativele de suicid a fost pentru Dana Opsitaru, prima mare iubire a acestuia. Pentru a o determina să-și petreacă noaptea de Crăciun alături de el, creatorul de modă a încercat să-și ia viața și și-a tăiat venele. „Apoi de două ori a fost din dragoste. O dată pentru Dana Opsitaru pe care o iubeam extraordinar de mult și cu care voiam să-mi petrec noapte de Crăciun și nu înțelegeam de ce trebuie să stea cu soțul ei, fiind un puști. Și nu doar am amenințat-o, dar mi-am tăiat venele și nici nu erau telefoane mobile pe vremea aceea. Puteam să mor.

A doua oară, mi-am lăsat mașina pe marginea unei prăpastii, pe drumul dintre Poiana Brașov și Râșnov. Am spus că dacă e să mă duc cu totul în prăpastie, așa vrea Dumnezeu, dacă nu, însemană că trebuie să trăiesc și în viața mea o să apară cineva care o să mă facă și mai fericit și cu care voi găsi adevărata armonie. Și așa a fost”, a spus Cătălin Botezatu.