Cătălin Cazacu și-a deschis afacere și se pregătește să dea lovitura! Comenzile curg pe bandă rulantă: "Vine foarte multă lume"

Cătălin Cazacu ia antreprenoriatul în serios. Prezentatorul TV a decis să-și deschidă o nouă afacere, iar succesul nu întârzie să apară. Iată cum se descurcă motociclistul cu toate responsabilitățile!

Cătălin Cazacu și-a deschis restaurant: "Vine foarte multă lume"

Pe lângă cariera în televiziune și pasiunile pe care le are, Cătălin Cazacu trebuie să își facă timp mai nou și pentru afacerea pe care a pus-o pe picioare. De curând, prezentatorul TV a inaugurat primul lui restaurant, iar totul merge ca pe roate. Deși acum are responsabilități în plus, Cătălin Cazacu nu se plânge, căci are parte de o mulțime de clienți: "Am deja o firmă de pază care are 12 ani de zile și peste 300 de angajați, afaceri fac de ceva timp. Dar de HoReCa nu, acum m-a mâncat să-mi fac restaurant. Dacă vrei să știi, debarasez la mese, nu e glumă.

Suntem într-un loc în care la prânz vine foarte multă lume să mănânce la noi fiindcă suntem într-o clădire de birouri. E la început momentan, îmi place să merg la mine la cârciumă să mănânc. Îmi place să stau cu prietenii mei până seara târziu, în weekend.", a declarat Cătălin Cazacu, pentru cancan.ro.

Cătălin Cazacu [Sursa foto: Instagram]

Și fiul lui îi calcă pe urme. Motociclistul a dezvăluit că adolescentul i-a cerut bani, pentru a investi în Bitcoin: "Da, copilul meu investește în Bitcoin și nu e glumă. Copilul meu mi-a cerut bani să investească în Bitcoin, aici m-a contrariat. Că am zis: 'pe cine seamănă, că pe mine sigur nu, că nu sunt atât de inteligent'. Dar copilul meu e descurcăreț!", a mai spus Cătălin Cazacu, pentru sursa citată.