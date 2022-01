Cătălin Scărlătescu a spus adio burlăciei! Iată cine este femeia care i-a furat inima!

In articol:

Cătălin Scărlătescu a fost, pentru o perioadă scurtă de timp, unul dintre cei mai râvniți burlaci din showbiz-ul românesc.

O fire imprevizbilă și misterioasă, vedeta TV și-a uimit fanii, în momentul în care în presă au apărut imagini cu el și cu noua sa iubită sărutându-se. Mulți se întreabă, în momentul de față, cine este femeia care i-a sucit mințile și l-a făcut să se îndrăgostească din nou.

Cine este femeia care i-a furat inima lui Cătălin Scărlătescu?

Cătălin Scărlătescu a fost surprins sărutându-se cu una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste și anume, Doina Teodoru. Cei doi îndrăgostiți au fost surprinși într-o ipostază romantică, la un local de lux din București, acolo unde au mâncat fructe de mare și au băut vin.

Citeste si: Cătălin Scărlătescu, mărturisirile unui cuceritor adevărat: “Rareori le gătesc pentru a le impresiona“

La un moment dat, Cătălin Scărlătescu s-a mutat lângă iubita lui și a sărutat-o pasional, vrăjit parcă de prezența ei.

Toată această ipostază romantică a fost surprinsă de Evenimentul Zilei

Citeste si: Vila în care VIP-urile petreceau cu escorte de lux a fost închisă de mascați. Afacerea „Mon Amour” era condusă de părinții unui polițist dat afară din sistem...- bzi.ro

Cătălin Scărlătescu, mărturii despre viața sa personală:"Mă țin și eu cu fetele de mână, le mai și sărut, chiar și pe stradă, am și eu iubită!"

O fire discretă, Cătălin Scărlătescu nu a vrut să dea prea multe informații despre iubita sa. Cu toate acestea, vedeta TV a explicat, în cadrul unei emisuni TV că, în viața lui există cineva, cu care își petrece timpul și care îi este alături în cele mai potrivite momente.

Cătălin Scărlătescu a mai declarat că nu poate să stea singur și că simte nevoia să aibe pe cineva alături.

Mai mult, acesta a evidențiat că între el și Doina Teodoru este o relație serioasă și a dat de înțeles că sunt pe punctul de a se muta împreună.

Citeste si: Cătălin Scărlătescu a împlinit 49 de ani. Cum își petrece ziua de naștere și ce mesaje a primit de la colegii de la „Chefi la cuțite”

„Sunt un om normal. Mă țin și eu cu fetele de mână, le mai și sărut, chiar și pe stradă, am și eu iubită, că nu pot să stau singur cuc. De fiecare dată e ceva serios, că nu duci o chestie neserioasă în casă. Nu e de foarte mult timp, hai să nu intrăm în cifre. La relații nu am fost bun niciodată, când văd ceva care nu este în regulă, am dispărut. Sunt foarte indisponibil. Niciodată nu m-am afișat, nu îmi place să îmi duc viața privată și personală la televizor’, – asta e ce a zis acum", a declarat Cătălin Scărlătescu, în cadrul unei emisuni TV.

Distribuie pe: