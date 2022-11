Câți bani făcea Cătălin Scărlătescu la doar 22 de ani. Chef-ul nu și-a desconsiderat niciodată munca din bucătărie: ”Nu am coborât sub suma aia”

In articol:

Cătălin Scărlătescu s-a îndrăgostit de tainele gătitului și ale bucătăriei de pe vremea când era doar un puști. A crescut printre oameni cărora le plăcea să stea la cratiță, căci tot neamul, spune el, a fost unul de cârciumari, și așa a ajuns și el să facă meserie din pasiune.

Lucrează de când se știe, dar nu oricum, ci pe bani frumoși. Deși niciodată nu a vorbit despre aspectul financiar al vieții sale, fiind un tip foarte discret, acum, în podcast-ul lui Speak, chef-ul a dat cărțile pe față.

Câți bani făcea Cătălin Scărlătescu la doar 22 de ani [Sursa foto: Facebook]

Cătălin Scărlătescu a muncit mereu pe bani mulți

Colegul lui Bontea și a lui Dumitrescu spune că la 22 de ani lucra deja într-un restaurant celebru, era chef și avea pretenții de la el și de la angajatorul său.

Astfel, primul său salariu de chef, în 1994, a fost de 1400 de dolari. Acela, notează iubitul Doinei Teodoru, a fost momentul în care a decis ca niciodată să nu accepte o răsplată a muncii sale mai mică decât acea sumă.

Ba din contră, devenind cunoscut și perfecționându-și munca, Cătălin Scărlătescu recunoaște că a ulterior a început să ceară și mai mult.

Mereu, notează el, a mers pe ideea că dacă munca sa, ceea ce punea în farfurii, aducea o sumă uriașă proprietarului restaurantului în care lucra, atunci și salariul lui trebuia să fie pe măsură. În caz contrar, nu stătea la discuții și imediat pleca în căutarea unui alt loc de muncă.

”În 1994, salariul meu era de 1400 de dolari. Eu niciodată, din 1994, nu am coborât sub suma aia. Cu timpul, am crescut. Eu am muncit pe bani. Dacă eu eram stâlpul care-ți aduceam banii în casă, eu îți produceam ție 30.000 pe lună, cât îmi dădeai tu mie? Dacă nu intra suma corectă… lasă că am unde să muncesc”, a spus Cătălin Scărlătescu în podcast-ul lui Speak.

Acum vedeta are propriile afaceri și spune că la el nu există pauze, salarii sau posibilitatea ca personalul să dețină telefon mobil în timpul serviciului. El lucrează la procent, astfel că dacă încasările sale sunt mari, automat și salariile angajaților sunt pe măsură. Totul, spune el, pentru a oferi clientului o experiență de neuitat în localurile sale.