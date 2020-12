Câţi bani îi dă Gică Popescu fiicei sale care studiază la Barcelona! Dezvăluiri exclusive ale fostului mare fotbalist

In articol:

Gică Popescu are doi copii, Maria și Nicolas. Dacă fiica, la 20 de ani, este studentă la o prestigioasă universitate din Barcelona, Nico, la 17 ani, vrea să-și urmeze tatăl în cariera de sportiv, el fiind fotbalist la Viitorul.

Gică Popescu spune că şi-a educat copiii astfel încât aceştia să nu fie răsfăţaţi, şcoala să fie pe primul loc, iar banii de buzunar, cu moderaţie.

"Eu nu am făcut niciodată comparație între copiii mei și copiii altora. Fiecare ne educăm copiii așa cum considerăm de cuviință. Nu fiecare trebuie să aibă aceleași așteptări de la copii", spunea Gică Popescu, în urmă cu câteva săptămâni, invitat la emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", la Kanal D.

Maria, fiica lui Gica Popescu, studiaza la Barcelona[Sursa foto: Facebook]

Maria, fiica lui Gică Popescu, studiază în Barcelona.Bugetul ei lunar e de 1000 de euro

Atunci, Gică Popescu a dezvăluit şi câţi bani le dă copiilor săi, dar şi ce salariu are Nicolas Popescu la "Viitorul", echipa unde tatăl său este preşedinte iar unchiul său, Gică Popescu, este patron.

"Maria studiază la Barcelona are un buget lunar în care trebuie să se încadreze. Este vorba despre 1.000 de euro din care trebuie să mănânce, să se ducă la film, să se îmbrace, să se ducă la restaurant sau să călătorească dacă vrea. Și vă spun că pentru Barcelona este un buget mic. Noi îi plătim școala, locuința, iar tot ceea ce face ea în decursul unei luni trebuie să se încadreze în suma de 1.000 de euro", a dezvăluit Gică Popescu despre banii pe care-i dă fiicei sale, Maria.

Gica Popescu si Gica Hagi, alaturi de baietii lor, Nico si Ianis [Sursa foto: Facebook]

Nico, fiul fotbalist al lui Gică Popescu, salariu de 600 de lei

Nico, aşa cum îi spun toţi fiului lui Gică Popescu, este elev la liceu, dar este şi fotbalist la Viitorul, dar şi în echipa naţională a juniorilor. Gică Popescu, care este preşedintele clubului unde activează fiul său, a dezvăluit salariul acestuia la Viitorul.

"Nico are un salariu la Viitorul de 600 de lei și are în momentul de față 7.000 de lei în cont, fără să ia un leu de la noi. Ăla seamănă cu maică-sa, e foarte zgârcit. Are mâncare, are unde să locuiască. Ce să facă cu banii? Dacă are nevoie, îi las. Cât are nevoie, 200, 300,500 de lei", a spus Gică Popescu despre banii de buzunar ai copiilor lui.