Câți bani va primi bona filipineză a Adelei Popescu în fiecare lună: „Sunt calde şi răbdătoare cu copiii”

Adela Popescu urmează să devină ămică pentur a treia oară, în această vară! Alături de soțul ei, Radu Vâlcan, sunt foarte entuziasmați de noul mebru al familiei care va veni în aproximativ două luni de zile. Viitoarea mămică se pregătește intens, motiv pentru care a apelat la un ajutor în plus.

O familie cu trei copii nu este ușor de ținut în frâu, motiv pentru care Adela Popescu a decis să angajeze o bonă filipineză.

Bonele filipineze sunt celebre în rândul mamelor pentru modul în care au grijă de copii. Ele sunt cunoscute pentur grija și blândețea lor. Munca lor este răsplătită pe măsură, iar un salariu pornește dela 500 de euro în sus. Bonele filipineze au rămas la fel de căutate în România. Chiar dacă Adela Popescu nu a dezvăluit suma pe care o va scoate din portofel, este de știut că salariul unei bone filipineze nu este unul mic.

„Avem sute de bone şi menajere care au devenit indispensabile în această perioadă. În Filipine noţiunea de familie este extinsă, îşi ajută părinţii, fraţii, surorile. În această perioadă simt o presiune şi mai mare. Sunt mult mai flexibile, muncitoare, blânde, responsabile. Sunt calde şi răbdătoare cu copiii”, a declarat Magdalena Peisakh, directoarea la agenţia Bone de nota 10, potrivit Mediafax.

Adela Popescu, însărcinată a treia oară [Sursa foto: Instagram]

Adela Popescu a angajat o bonă să aibă grijă de cel de-al treilea copil

Adela Popescu și Radu Vâlcan au angajat o bonă filipineză profesionistă, care va veni și va avea ajuta în creșterea celui de-al doilea copil al cuplului. Ea urmează să ajungă în România într-o lună, iar cei doi părini se vor asigura că are la îndemână tot ce are nevoie.

„Sunt în săptămâna 31 de sarcină, m ă pregătesc să fac morfologia de semestrul trei. Într-o lună și ceva ar trebui să ne vină bona din Filipine. Am făcut toate demersurile. Am două pătuțuri pentru bebe, nu unul. Unul îl vom pune lângă patul matrimonial. Avem o singură cameră liberă în casă, acolo o să stea filipineza. Trebuie să izolam camera filipinezei. Bona va avea cea mai frumoasă camera din casă, la etajul doi. Are cameră cu vedere la lac. Mi-am dorit o doamnă cu experiență, nu vreo tinerică”, a dezvăluit Adela Popescu, într-o emisiune TV.