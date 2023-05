Ce a făcut Gina Pistol chiar în ziua nunții! S-a filmat așa cu doar câteva ore înainte de a îmbrăca rochia de mireasă: "Am dormit puțin și repede"

In articol:

Astăzi este o zi cu emoții pentru Gina Pistol și Smiley, căci artistul și prezentatoarea TV își vor uni pentru totdeauna destinele în fața ofițerului de stare civilă și în fața lui Dumnezeu.

Și cum pregătirile sunt pe ultima sută de metri, blondina a ținut să le arate și celor de acasă câteva momente din spatele camerelor. Iată cum s-a filmat cu doar câteva ore înainte de marele eveniment!

Citește și: „Mâine nu e promis pentru nimeni” Smiley a ținut neapărat să spună asta public! Mesajul transmis de artist cu doar o zi înainte de nunta cu Gina Pistol

Gina Pistol, pregătită să îmbrace rochia de mireasă

Gina Pistol mai are câteva ore până când va deveni oficial soția lui Smiley, iar acest lucru pare să îi dea emoții puternice. Încă de la primele ore ale dimineții, blondina a început să se pregătească temeinic pentru momentul în care va păși în fața altarului.

Transparentă din fire, așa cum și-a obișnuit întotdeauna fanii, prezentatoarea TV a vrut să-i țină la curent pe cei de acasă cu tot, așa că le-a arătat că a început ziua "cu dreptul".

O echipă întreagă de profesioniști s-au deplasat acasă la viitoarea miresică, iar Gina putem spune că a pornit deja cronometrul cu privire la apariția ei în rochie de mireasă:, spune Gina Pistol în filmarea publicată pe contul personal de Instagram.

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Gina Pistol [Sursa foto: Instagram]

Gina Pistol, pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru nuntă [Sursa foto: Instagram]

Gina Pistol și Smiley mai au de așteptat doar câteva ore, până când vor deveni soț și soție

Pentru Smiley și Gina Pistol emoțiile cresc odată cu trecerea fiecărui minut. În doar câteva ore, artistul și mama fetiței lui vor ajunge în fața ofițerului de stare civilă, iar mai apoi în fața altarului, unde, după aproape 7 ani de relație, își vor uni destinele.

Pentru ca evenimentul să fie unul de neuitat, cei doi s-au pregătit din timp și au ținut să se ocupe singuri de organizare, în ciuda faptului că acest lucru a venit la pachet și cu multă tensiune și situații neprevăzute.

Citește și: Cât de mult a suferit Smiley după despărțirea de Laura Cosoi?! A încercat totul ca să se împace cu ea: „A cumpărat cinci sticle de whisky. A plâns după Laura”

Citeste si: Bogdan Arșinel a vorbit despre starea de sănătate a mamei sale. Fiul celebrului actor a spus adevărul despre cum se simte cea care i-a dat viață- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 27 mai 2023. Ce sfânt este cinstit sâmbătă?- stirilekanald.ro

Citeste si: Cauza morții Tinei Turner a fost dezvăluită. De ce a murit legenda rock'n roll-ului?- radioimpuls.ro

Gina Pistol a întâmpinat mici probleme chiar și cu una dintre rochiile de mireasă, însă totul s-a rezolvat, într-un final: "Am venit la ea (n. red la croitoreasă) și după ce mi-a luat măsurătorile i-am zis eu cam ce vreau, n-a mai găsit materialul pe care îl voiam eu. Așa de supărată am fost, pentru că venisem să-mi fac special o rochie din materialul acela. Tare amărâtă am fost. Până la urmă a găsit ea, nu știu ce a făcut, s-a descurcat și nu este același material, dar sete cam 80-90% semănă cu materialul ăla de care m-am îndrăgostit eu, iar acum am și a doua rochie gata. Prima rochie e comandată de la o gagică, eu văzusem rochia aceea și mă gândeam așa, uitându-mă la ea «Dacă o să mă mărit vreodată, asta e rochia mea».

După care, după ce a venit cererea m-am apucat să caut rochia și ce credeți, nu scria nimic la rochia aia, mi-a fost imposibil să o găsesc. Am găsit-o până la urmă, doar că era dintr-o colecție mai veche și a trebuit să aflu numărul tipei, să vorbesc cu ea și mi-a făcut-o. Acum am dus-o la ajustare, trebuia să fie un pic scurtată, cât să n-o distrug, vreau să atingă pământul dar să n-o distrug și o să fie și ea gata, Mă duc acum să văd verighetele. Verighetele le-am făcut la comandă, noi am ales să le personalizăm și au o semnificație pentru noi, sunt foarte frumoase. Cea mai grea parte când organizezi o nuntă este să așezi oamenii la masă, cum pui mesele, cum îi așezi pe ei, cine cu cine", povestea Gina Pistol pe contul personal de Instagram, cu doar câteva zile înainte de nuntă.

Citește și: Gina Pistol și Smiley, puși în dificultate! Ce dorință neobișnuită a avut fetița lor, înainte ca cei doi să plece singuri în vacanță. Josephine le-a dat de furcă: "Trebuie să îi găsesc copilului"