Ștefania a avut parte de un moment extrem de emoționant când a fost cerută de soție de Speak în timpului show-ului Asia Express, la care participau amândoi. Speak s-a așezat în genunchi, cu inelul în mână și a întrebat-o pe Ștefania dacă vrea să fie soția lui. Tânăra, plângând, a acceptat și și-a pus singură inelul pe deget.

Speak a povestit apoi că a hotărât încă înainte de a pleca în Asia să facă acest gest acolo, a cumpărat inelul, pe care l-a purtat cu el în bagaj timp de 5 săptămâni.

”Nu vreți să știți câtă grijă am avut, cum l-am dosit. Știau că îl am asupra mea, cei din producție, Sorin Bontea și Răzvan Fodor. Inițial, am zis că-i dau inelul chiar când vom fi eliminați, ca să îndulcesc momentul, însă citirea scrisorilor partenerilor mi s-a părut portivită și am decis atunci să fac gestul”, a povestit Speak.

Cererea în căsătorie a fost difuzată în Asia Express de marți seară, iar Speak a povestit cum au trăit el și Ștefania momentul pe care l-au văzut la televizor. ”Am plâns amândoi. Ștefania a plâns cu muci...acum e în baie, se spală. Face o baie relaxantă după cât a plâns”, a povestit Speak într-o emisiune tv, imediat după ce a fost difuzat momentul de la Asia Express.

Speak a mai spus că se gândesc la nuntă, dar nu au stabilit nimic referitor la eveniment.

Cum s-au cunoscut Speak și Ștefania

Speak și Ștefania, dansatoarea poreclită Libelula, dar pe care iubitul ei o alintă ”Șoarecele”,s-au cunoscut în urmă cu mai bine de trei ani. Ștefania a apărut ăntr-unul dintre videoclipurile lui Speak, iar apoi cei doi au avut mai multe colaborări. Speak a povestit la un moment dat că el a făcut primul pas și că nu regretă acest lucru. ”Eu am făcut primul pas în a ne cunoaște, deși eu sunt mai timid. Am fost și eu bărbat o dată. Atunci când îți propui să te combini, nu se întâmplă nimic. Lasă să se întâmple. Pot să îi zic orice partenerului. E prima oară în viața mea când pot să fac asta. Nu m-am simțit niciodată mai în largul meu”, a povestit Speak.