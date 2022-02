Ce a pățit Haziran, partenera lui Luis Gabriel, însărcinată în patru luni: „Când m-am trezit am văzut asta...”

In articol:

Luis Gabriel și Haziran trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar din iubirea lor a rezultat și un copil, care urmează să se nască în curând. Ei bine, însă, artistul este extrem de atent cu partenera sa, așa că acesta încearcă să o protejeze pe cât posibil, motiv pentru care tânăra stă mai mereu acasă pentru a nu întâmpina probleme cu sarcina.

Așadar, cântăreața încearcă să se odihnească, având foarte mare grijă de ea, iar în unele momente găsește alternative la procedurile pe care obișnuia să le facă înainte de sarcină, însă care să nu o pună în pericol. De exemplu, vedeta a înlocuit mersul la solar cu un spray bronzant, iar acest lucru i-a cam dat bătăi de cap.

Haziran: „Nu știu ce să fac”

Partenera de viața a lui Luis Gabriel face tot ce îi stă în putință pentru a se proteja pe cât se poate de mult, iar vedeta obișnuia înainte să meragă la solar, asta pentru că este albă la față și mereu încerca să ”mascheze” acest lucru printr-o ședință la un salon specializat.

Deoarece este însărcinată, iar acum nu mai poate beneficia de această procedură, viitoarea mămică a decis să-și achiziționeze un spay bronzant pentru a-l folosi în zona feței. Ei bine, tânăra s-a pus la somn, iar după ce s-a trezit, aceasta avea numeroase pete pe mâini, asta pentru că Haziran a explicat că are un mod destul de ciudat de a dormi, așa că mâinile i-au atins fața în timpul somnului.

Așadar, tânăra le-a cerut ajutorul fanilor de pe TikTok pentru a scăpa de petele colorate de pe mâini, amuzată fiind de situația prin care a trecut.

"Deci, să vă zic. Este experiența vieții mele. După cum știți, eu sunt foarte albă la față, iar acum nu pot merge la solar să mă bronzez. Așa că m-am gândit eu să îmi iau o soluție autobronzantă. (...) Am stat două ore și am crezut că e suficient, iar când m-am trezit am văzut asta. Nu știu ce să fac!(...)", a povestit Haziran în mediul online.

Haziran [Sursa foto: TikTok]

Tânăra urma să aibă gemeni

Luis Gabriel și Haziran ar fi trebuit să aibă doi copii, mai precis gemeni, însă din nefericire, unul dintre ei s-a oprit din evoluție. Tânăra a povestit în cadrul unei emisiuni TV că de ziua partenerului ei a avut niște complicații privind sarcina, iar din acest motiv va naște un singur copil.

„ Am avut parte de niște complicații. Chiar de ziua lui Luis, acum câteva zile, am ajuns la spital și am aflat că trebuiau să fie doi săculeți, dintre care unul s-a oprit din evoluție și trebuie eliminat.(...) Eu visasem fată și băiat, cu o seară înainte”, a dezvăluit Haziran, în cadrul unei emisiuni TV.