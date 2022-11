Ce educație îi oferă Andreea Marin fiicei sale? „Nu putem face tot ce ne trece prin cap, fără să ne pese de ideea de responsabilitate”. Care sunt pasiunile Violetei?

In articol:

Andreea Marin este una dintre cele mai iubite prezentatoare TV. Vedeta a câștigat inimile publicului într-un timp foarte scurt, datorită talentului și profesionalismului de care a dat dovadă.

Prezentatoarea TV are o relație deosebită cu fiica ei și îi oferă o educație bună, mai ales că tânăra este la vârsta adolescenței, iar perioada este una plină de provocări și încercări. Violeta, fiica Andreei Marin, este rezultată din căsnicia mamei sale cu Ștefan Bănică.

Care sunt domeniile care o atrag pe fiica Andreei Marin?

Andreea Marin îi oferă toată libertatea de a alege ceea ce o pasionează și ceea ce vrea, însă vedeta spune ca este prea devreme pentru a se decide în privință viitorului său profesional, întrucât are doar 14 ani, iar viața prezentatoarei TV s-a schimbat în perioada facultății, când a ales televiziunea în detrimentul informaticii.

„ Este prea devreme să vorbim despre o decizie fermă în privința viitorului ei profesional, are doar 14 ani, are timp să învețe, să afle ce i-ar plăcea cu adevărat, ce o pasionează… Să nu uităm că eu credeam că voi deveni informatician, eram deja în anul întâi de facultate când viața mea s-a schimbat și am virat spre televiziune. Deci aveam 18 spre 19 ani. Este devreme. Acum, îi place Teatrul foarte mult, dar o atrage și Dreptul. Însă e foarte bună, la școală, la toate. Scrie cu un talent special. Vom vedea, are libertatea de a alege ce îi place. O susțin.”, a explicat Andreea Marin, pentru Revista VIVA!.

Andreea Marin și fiica sa, Violeta [Sursa foto: Instagram]

De asemenea, Andreea Marin nu se îngrijorează de viitorul fiicei sale, deoarece Violeta este bună în toate și orice decizie va lua, cu privire la viitorul său profesional, mama sa este sigură ca acea decizie este una corectă.

„ E creativă, iubesc să-i citesc scrierile în limba engleză, are un talent special, ar putea deveni scenaristă sau scriitoare, dar va trebui să simtă ea însăși această chemare, nu pentru că îi spun eu. Pictează, face portrete și schițe minunate, are o viziune aparte asupra artei. Iubește teatrul. Dar cel mai mult mă impresionează retorica ei, talentul de a face față dezbaterilor, precum și felul în care înțelege istoria, eu o învățam pe de rost la școală, ea înțelege fenomenele ce țin de diferite perioade ale istoriei, de parcă ar fi trăit în acele vremuri. Am încredere că va face bine orice va alege pe viitor.”, a mai spus Andreea Marin, pentru sursa citată.

Câtă libertate îi oferă prezentatoarea TV, fiicei sale?

În casa Andreei Marin există limite, pe care nimeni nu are voie să le depășească. De asemenea, prezentatoarea TV este de acord cu ideea de liber arbitru, însă abia după ce se înțelege că trebuie respectat bunul simț și limitele celorlalți.

Citește și: Andreea Marin, mai sinceră ca niciodată! Zâna Surprizelor vorbește despre secretele fericirii în cuplu: "Atunci nu există o relație, ci doar o păcăleală"| EXCLUSIV

„ Nu voi intra în detalii, prefer să rămână ale noastre, dar ca să răspund direct, da, există limite. Nu putem face tot ce ne trece prin cap, fără să ne pese de ideea de responsabilitate. De conștiință. De respect față de cei din jur. Libertatea înseamnă să zbori, dar să respecți și limitele celorlalți. Țin mult la bunul-simț, la moderație, la valorile ce nu pot fi călcate în picioare. Din această perspectivă, da, îți poți câștiga libertatea de a alege pentru tine, dovedind întâi că înțelegi limitele bunului-simț, înainte de toate. Că ești Om, pur și simplu. Vorbim despre valori care sunt respectate de noi, în familie, și nu vom schimba acest crez.”, a mărturisit prezentatoarea TV.

Andreea Marin face față provocărilor fiicei sale, care trece prin perioada adolescenței

Vedeta este de părere că un adolescent trebuie să înțeleagă în primul rând, răspunsul „DA” sau “NU”. Prezentatoarea TV a mărturisit că are o relație foarte deschisă cu fiica sa și cele două discută despre orice.

„ Da, adolescența are provocările ei, dar noi am ajuns să discutăm deschis despre toate, e important să fie, bineînțeles, și răspunsul „Nu ferm, atunci când e cazul, și „Da cu toată inima. Nu tot ce ne închipuim trebuie să devină realitate imediat, există un timp pentru toate. Iar adolescentul trebuie sa înțeleagă că are toată viața înainte să facă ce visează, iar anumite lucruri se fac doar atunci când ai căpătat maturitatea necesară pentru a lua o decizie, nu oricând.”, a mărturisit Andreea Marin.