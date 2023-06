Ce i-a spus preotul Andreei Antonescu în biserică, chiar înainte de botezul lui Venice Victoria: "Așa m-a numit și a fost minunat" | EXCLUSIV

In articol:

Andreea Antonescu a trăit unul dintre cele mai importante momente din viața de mamă. Artista și-a creștinat fetița în weekendul ce tocmai s-a încheiat, iar alături i-a fost familia, dar și cei mai apropiați prieteni.

Artista și-a dorit ca micuța Venice Victoria să fie creștinat la Mănăstirea Cașin, de preotul care a botezat-o și pe Sienna. Vedeta a avut parte de o surpriză plăcută din partea preotului, chiar în biserică. Părintele și-a dorit să îi transmită un mesaj artistei și totul s-a întâmplat înainte de botez.

Andreea Antonescu are acum o familie completă. Sienna și Venice Victoria se înțeleg perfect, așa că artista are doar motive de bucurie. La scurt timp după botez, îndrăgita cântăreață a vorbit despre mesajul transmis de preotul care a botezat-o pe micuță și a avut un mesaj plin de emoție pentru toate mamele.

Ce i-a spus preotul Andreei Antonescu la biserică, în timpul botezului

Andreea Antonescu a avut parte de un weekend plin de emoție. Artista a botezat-o pe micuța Venice Victoria, în locul în care a botezat-o, în urmă cu 12 ani, pe fiica ei cea mare Sienna. Preotul care a creștinat-o pe micuța a numit-o pe Andreea Antonescu o "mamă specială", lucru care a impresionat-o enorm.

Vedeta este de părere că toate mamele sunt speciale în felul lor și a fost mai mult decât fericită să audă mesajul transmis de preotul care i-a creștinat fetița.

"Tot ce a fost acolo a fost emoționant. Eu mi-am dorit ca părintele Gabriel să fie cel care o botează și pe bebelină și toate cuvintele lui au fost frumoase și la Sienna totul m-a impresionat.

Da, m-a numit așa și a fost minunat, dar pe de altă parte îmi dau seama că toate mamele sunt așa. Toate facem orice pentru liniște și fericirea copiilor noștri și atunci nu cred că sunt așa specială, cred că sunt o mamă normală", a explicat Andreea Antonescu, la botezul micuței sale.

Andreea Antonescu și micuța Venice Victoria [Sursa foto: Instagram]

Andreea Antonescu, cerință specială la botez

În timpul ceremoniei de botez, Andreea Antonescu a avut o cerință extrem de specială. Deși știa că o să fie criticată pentru acest lucru, vedeta a recunoscut că i-a cerut preotului să nu o bage pe micuță cu capul în apa din cristelniță.

"În cristelniță nu a plâns absolut deloc. Ce-i drept, părintele a ascultat rugămintea mea și, totodată, a nașului, de a nu băga copilul cu totul în cristelniță.

Știu, sunt tradiții, dar asta e, sunt mamă și mă ia și pe mine panica în anumite momente. În rest, foarte cumințică, se uita și chiar m-a impresionat faptul că, în momentul în care am mers în fața altarului cu toții, era captată de tot ce era acolo și am sperat și îmi doresc ca și Venice să fie o fetiță spirituală, credincioasă, pentru că despre asta e într-un final", a mărturisit Andreea Antonescu.

Andreea Antonescu, alături de fetele ei [Sursa foto: Instagram]

Andreea Antonescu nu și-a strigat fiica pe nume până la botez

Artista nu este o femeie superstițioasă, însă atunci când vine vorba de fetele sale lucrurile se schimbă total, așa cum a dezvăluit chiar ea. Andreea Antonescu nu a vrut să își strige fetița pe nume până la botez, pentru că încă de mulți a auzit, printre membrii familiei, că nu ar fi bine să faci acest lucru.

"Am auzit, la un moment dat, înainte s-o nasc pe Sienna, că nu e bine să-i spui copilului pe nume până îl botezi. Mi-a spus mie cineva și mi-a rămas acolo impregnat în cap. Și am aplicat asta în cazul Siennei și-i spuneam fie, fie, fie! Și așa a fost și în cazul ”Bebelinei”.

Și toată lumea, deși spusesem deja cum se va numi, fiindcă am avut și prima copertă la revista și am spus și în alte rânduri numele, mie pe gură îmi iese tot cuvântul de ”Bebelină”. Asta fiindcă mi-a rămas impregnat în minte, de acum 100 de ani, că nu e bine să-i zici copilului pe nume până în momentul în care-l botezi. Așa mi-au zis unele persoane, mi-a ajuns aici, în cap, am reținut și am aplicat", a povestit Andreea Antonescu.

