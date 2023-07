Ce i s-a întâmplat Mariei Constantin imediat după ce a aflat că a rămas însărcinată. A dat vestea la doar câteva zile de la nuntă: „Vreau să împărtășesc cu voi”

In articol:

Zilele trecute, Maria Constantin și-a unit destinele cu partenerul ei de viață, Robert Stoica. Vedeta este la a treia căsătorie, căci a mai trecut prin două căsnicii, una dintre ele a fost și cea care a făcut-o mult mai cunoscută, petrecând mai mulți ani de mariaj alături de Marcel Toader. Maria Constantin s-a căsătorit pentru prima dată în urmă cu mulți ani, cu un bărbat care nu era atât de cunoscut în showbiz, cei doi având împreună

un băiat, pe Codrin.

Maria Constantin și Robert Stoica vor avea petrecerea de nuntă peste câteva zile, iar vedeta s-a pregătit intens și a vrut să își rezolve toate problemele, pentru a arăta perfect la nuntă. Pe pagina ei de Instagram, artista le-a mărturisit fanilor ei ca a reușit să scape de o problemă importantă, care i-a dat bătăi de cap mult timp, după ce a rămas însărcinată cu fiul ei.

Cu ce problemă s-a confruntat Maria Constantin după sarcină

Maria Constantin are un fiu care este deja adolescent, având vârsta de 14 ani. Pe rețelele de socializare, acolo unde este foarte activă, vedeta le-a povestit urmăritorilor ei cu ce problemă s-a confruntat de când a aflat că este însărcinată și până în prezent. Sarcina, dar și stresul postnatal, i-au afectat dantura celebrei cântărețe, care a avut de furcă timp de mulți ani, luptându-se să își recapete zâmbetul perfect.

Ei bine, cu doar o săptămână înainte de petrecerea de nuntă a ei și a lui Robert Stoica, Maria Contantin le-a dat o veste bună fanilor ei de pe internet, povestindu-le că a reușit să își refacă dantura și să arate perfect la cel mai important eveniment din viața ei.

„Hello tuturor! Vreau să împărtășesc cu voi o bucurie a mea, pentru că mi-am propus ca până la nuntă (n. red petrecerea de nuntă), mai este fix o săptămână, să am acel zâmbet perfect și dantura perfectă. Am avut ceva probleme și nu știu, poate mulți sau multe dintre voi v-ați confruntat cu această problemă, cel puțin eu după am ce am rămas însărcinată, mulți dintre dinți mi s-au măcinat. Asta din cauza lipsei de calciu, probabil și pe bază de stres și oboseală, s-au acumulat mai multe lucruri și am avut probleme, ba chiar mi-am pierdut anumiți dinți. Am dantura perfectă (n. red acum), am terminat de pus și implanturile, sunt super fericită, nici nu pot să exprim câtă fericire am, pentru că am dantura perfectă!”, a povestit Maria Constantin pe pagina ei de Instagram.

Maria Constantin și-a dorit să aibă o dantură perfectă în ziua nunții [Sursa foto: Instagram]