Maria Constantin, mai fierbinte ca vara! Ce fac artista și iubitul ei, cu doar câteva săptămâni înainte de nuntă?! Avem imaginile care arată tot | EXCLUSIV

In articol:

Artista și iubitul ei au mers la rundă fulger de cumpărături, iar interpreta de muzică populară a fost parcă mai sexy ca niciodată.

A venit vara așa că frumoasa cântăreață a trecut deja la garderoba super sexy.

Pentru Maria Constantin și Robert Stoica a început numărătoarea inversă. Artista și logodnicul ei se pregătesc de nunta ce va avea loc în curând și de petrecerea pe care o vor organiza la începutul lunii august. Cântăreața s-a gândit deja la tot și nu mai sunt multe aspecte de pus la punct până la momentul în care cei doi îndrăgostiți vor spune DA, însă câteva lucruri mai trebuie rezolvate până la marele eveniment.

Recent, Maria Constantin și Robert Stoica au fost surprinși de paparazzi WOWbiz.ro în București, imediat ce au venit și temperaturile de vară.

Ce fac Maria Constantin și Robert Stoica, cu doar câteva săptămâni înainte de nuntă

Mereu pe fază și atenți la orice mișcă în București, paparazzi WOWbiz.ro i-au surprins pe Maria Constantin și Robert stoica recent, în parcarea unui cunoscut centru comercial din zona de nord a Capitalei.

Artista și iubitul ei și-au luat o scurtă pauză de shopping, timp în care s-au relaxat.

Paparazzi i-au găsit pe cei doi chiar în parcarea mall-ului, în timp ce se deplasau spre mașina sport a lui Robert Stoica. Un lucru este clar, Maria Constantin a trecut la garderoba de vară și arată beton! Super sexy într-un șort din denim și un tricou, artista a atras toate privirile.

Logodnicul vedetei a ales și el o ținută casual și chiar și-a asortat tricoul cu geanta artistei.

După ce și-au făcut cumpărăturile, cei doi îndrăgostiți s-au îndreptat spre mașină, iar mai apoi au plecat de la mall, fără să uite însă de hidratare în zilele caniculare.

Cum stau Maria Constantin și Robert Stoica cu pregătirile de nuntă

Artista și iubitul ei vor organiza petrecere de nuntă la începutul lunii august. Evenimentul este unul all white, invitații fiind obligați să respecte regula impusă și să vină îmbrăcați în alb. Interpreta de muzică populară și-a ales deja și rochia, piesa fiind aproape gata, după cum a povestit chiar ea, în trecut, pentru WOWbiz.ro.

"Da, deja am probat rochia de mireasă. Ea este aproape gata. O face Florin Burescu. Mai sunt doar mici detalii, aplicații care trebuie puse, dar în principiu este aproape gata rochia", a mărturisit Maria Constantin, pentru WOWbiz.ro.

Modelul rochiei a fost ales cu mult timp înainte, atunci când vedeta nici nu știa că se va recăsători. Maria Constantin a văzut modelul în trecut și i l-a arătat atunci lui Florin Burescu, spunând clas că aceea va fi rochia ei de mireasă dacă va mai ajunge în fața altarului.

"Modelul este ales de multă vreme. Eu am discutat cu Florin Burescu, cel care o să îmi creeze rochia și am văzut un model care mi-ar plăcea, cu mici modificări. Am ales modelul de multă vreme, înainte să fiu cerută în căsătorie.

Am văzut modelul și nici nu eram în relație atunci, dar am zis că dacă mă voi mai mărita vreodată cam așa va arăta rochia de mireasă și până acum nu mi-am schimbat modelul din cap. O să fie o rochie tip sirenă, dar spre garden party pentru că așa va fi petrecerea. Trebuie să fie ceva mai lejer", a povestit Maria Constantin, pentru Wowbiz.ro, la finalul anului trecut.

All white, tema de nuntă aleasă de Maria Constantin

Tema aleasă de Maria Constantin și Robert Stoica pentru nunții este all white. Artista vrea ca toată lumea prezentă la eveniment să poarte alb și dacă multe mirese ar fi deranjate de acest aspect, nu este și cazul interpretei de muzică populară.

"Am stabilit în mare parte și meniul, va fi în stil italienesc. Aperitivul și cu peștele vor fi servite la farfurie pentru că este foarte cald, iar seara când se întunecă vom avea, de la sarmale și friptură și restul preparatelor, vor fi în genul acela de live cooking.

Vom avea și un colț cu trabucuri și narghilele pentru invitați, va fi o mașină de înghețată, o mașină cu bere. Vom avea și o mașină de popcorn, va fi o petrecere ca un festival", ne-a dezvăluit artista, în exclusivitate.

