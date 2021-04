Ce înălțime și greutate are Teo Trandafir? Vedeta a slăbit peste 60 kg

In articol:

Teo Trandafir este o prezență inconfundabilă în televiziune și este una dintre cele mai iubite prezentatoare din România. Cu o carieră impresionantă de peste 20 de ani în mass-media, ea a reușit să câștige iremediabil publicul român.

Ce înălțime și greutate are Teo Trandafir

În vârstă de 52 de ani, Teo Trandafir a trecut prin multe provocări în ultimii ani. Un moment de cumpănă pentru vedetă s-a întâmplat în anul 2011, când a fost internată de urgență cu diagnosticul de pancreatită acută de severitate medie la Spitalul Elias din București. Pentru că starea de sănătate se agrava, ea a fost transportată cu un avion privat la Clinica AKH din Viena, unde a suportat mai multe intervenții chirurgicale.

O luptă altă luptă pe care a câștigat-o Teo Trandafir este cea cu kilogramele. În anul 2014, vedeta a suferit o intervenție de micșorare a stomacului, în urma căreia s-a transformat complet.

Teo Trandafir a slăbit peste 60 de kilograme

Ea a reușit să slăbească peste 62 de kilograme și a ajuns să cântărească sub 70 de kilograme și să poarte orice haine își dorește. Totuși, un alt aspect este mult mai important pentru Teo Trandafir decât vestimentația. Vedeta declara că igiena contează cel mai mult. „ Cred cu putere că dacă eşti curat, restul vine de la sine.

Dacă eşti spălat în fiecare zi pe cap, mai ales în condiţiile în care noi folosim tone de fixativ, dacă eşti demachiat corect, dacă eşti dat cu o cremă hidratantă, dacă dormi în condiţii foarte curate, este cel mai important. La mine, patul trebuie să fie perfect, alb complet, altfel nu mă simt bine. Cred că igiena personală este o chestie de care lumea ţine seama prea puţin în ritualul de îngrijire", a mărturisit prezentatoarea TV, în urmă cu ceva timp.

După intervenție, Teo Trandafir a fost nevoită să țină un regim alimentar destul de strict. Ea declara pentru Revista Avantaje că mănâncă des și puțin la fiecare masă. „Minunat este să respecți un regim hidric, timp de două săptămâni după intervenție. Adică două săptămâni jumate am băut numai apă, ceai neîndulcit, compot neîndulcit, adică numai zeamă, după care, încet încet supă cremă. Încet încet am învățat să mi le fac singură, după care am trecut pe hrană solidă.

Mănânc foarte puțin și destul de des, când mi se face foame în general. Mănânc orice, numai că de exemplu dintr-o ceafă de porc, mănânci foarte puțin. Nu mai mănânci și pâine că doar nu ești nebun. Nu pot să mănânc dimineața. Dacă nu mămânc 24 de ore, stomacul meu se face foarte mic. Trebuie să mănânci constant atent. Mănânc chestii care nu îngrașă, nu beau niciodată acid, pentru că nu pot, pentru că mă doare, mă ustură stomacul.

Nu mai mănânc prăjeală pentru nu îmi place. Pot mânca dulce, că știu că asta mă întrebați. Dar fac o șmecherie. Îmi iau o prăjitură și plec din casă și în momentul în care am ieșit din casă, îl bag pe gât, am urcat în mașină și când mai vreau una, e prea târziu. Ai plecat de acasă Bobiță și la frigider nu mai poți să te întorci”, a povestit Teo Trandafir.

