Ce mașini are Adi de la Vâlcea. Manelistul este un împătimit al autovehiculelor de lux

Artistul Adi de la Vâlcea a declarat într-un interviu din trecut că a avut peste 200 de mașini. Este pasionat de cai putere și dotări, astfel că a schimbat de-a lungul anilor mai mulți bolizi de lux.

Ce mașini are Adi de la Vâlcea

Ce mașini are Adi de la Vâlcea

După ce a revenit în atenția fanilor cu piesa "Fericire", în colaborare cu Loredana Groza și alți maneliști cunoscuți, Adi de la Vâlcea și-a schimbat și mașina. Anunțul a fost făcut pe canalul său de youtube.

Ultima achiziție a lui Adi de la Vâlcea

“Am o veste astăzi… nu ştiu dacă e bună, dacă e rea. Pentru mine e bună. Am vândut Corvette-ul şi ce maşină credeţi că mi-am luat?

Trebuie să avem şi noi un viciu, iar al meu este maşinile. Am avut peste 200 de maşini, fără exagerare şi fără să fiu samsar de maşini. Corvette mi-a plăcut foarte mult, dovadă că am avut cinci şi o să-mi mai iau. Acum mi-am luat noul Land Rover Defender, 2020, First Edition. Cei care ştiţi despre Defender, ştiţi modelele care au fost… nişte cutii, pur şi simplu ARO.

Uitaţi-vă la asta ce au putut să-i facă. Alea erau făcute de oameni şi asta sigur e făcută de un extraterestru”, a spus Adi de la Vâlcea.

Adi de la Vâlcea este un împătimit al autovehiculelor de lux

Adi de la Vâlcea este un împătimit al autovehiculelor de lux

Pe pagina sa de socializare sunt postate mai multe imagini cu mașini. În 2018, spre exemplu, el s-a fotografiat alături de un BMW.

"Am această mașină de aproape 3 ani și asta este prima poză pe care o pun pe facebook, dar până la urmă știți că pasiunea mea sunt mașinile și trebuie să îmi asum acest viciu.",

a scris manelistul în dreptul imaginii.

Adi de la Vâlcea a cumpărat un Lamborghini de la Mugur Mihăescu

În lista mașinilor achiziționate s-a aflat și un Lamborghini pe care manelistul l-a cumpărat de la actorul Mugur Mihăescu, pe datorie.

”Știți că Garcea de la Vacanța Mare avea Lamborghini. Merg la Mugur, mă înțeleg cu el, gata, vin să iau mașina. O luam pe datorie, că eu am fost împrumutat trei sferturi din viața mea.

Cumpăram mașini, mă împrumutam de bani, aveam eu 3 lei, mă mai împrumtam de 3. Prima mea mașină a fost un Renault 14. Am avut 13 mașini până să-mi iau permis de conducere, vă dați seama ce pasiune am avut. Și am avut în jur de 200 de mașini, în total. Mă înțeleg cu Garcea, 120.000 euro îmi cerea pe ea.

Avea doi ani și jumătate și doar 10.000 km. Mașina costase 2 sute și ceva de mii, ca să vă dați seama cât se pierde la o mașină. Merg la el să iau mașina, mă întreabă când îi dau banii. ”Băi Mugure, 6 luni e bine?” ”E bine”, zice el. Și scot și eu să-i dau din bani. Cât credeți că aveam eu toți banii: 4.000 euro!”, a povestit Adi de la Vâlcea pe canalul său de Youtube.