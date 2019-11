Bogdan Mocanu și Andra Volos au părăsit casa Puterea Dragostei în gala de duminică. Mai mult decât atât, chiar dacă au plecat împreună, cu siguranță au format și formează unul dintre cele mai frumoase și votate cupluri de la Puterea Dragostei.

Bogdan Mocanu a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, după ce el și Andra au fost eliminați în gala Puterea Dragostei: ”Se pare ca am câștigat premiul și in sezonul 2. De data aceasta însă, vine îmbrăcat intr-o gasca de prieteni noi, oameni minunați cu care am trăit amintiri ce le voi avea toată viața in suflet. Trofeul sezonului vine de asemenea cu mine deghizat in tot ce mi am dorit vreodată, sobolanca mea @andravolos . Plec din casa încărcat cu experiența de viața ce mi va fi de mare ajutor, speranța și entuziasm. Mulțumesc tuturor celor care mi au fost alături chiar și atunci când mulți se îndoiau de mine. Va iubesc”.

Citeste si: Imagine incredibilă cu Bianca și Livian de la Puterea Dragostei! În ce ipostază rușinoasă au fost prinși

Cum o alintă Bogdan Mocanu pe Andra Volos, iubita lui

Bogdan Mocanu o alintă pe iubita lui, Andra Volos, spunându-i ”șobolanca mea”.

Și Andra Volos a reacționat pe social media, după ce a fost eliminată de la Puterea Dragostei împreună cu iubitul ei, Bogdan Mocanu: ”Am câștigat împreună”.

Citeste si: Tzanca Uraganu, duşmanul lui Rusu de la Puterea Dragostei, a făcut anunţul incredibil cu care şi-a înfuriat fanii! Vezi motivul pentru care s-a săturat să mai cânte la nunţi!

Citeste si: Scandalul uriaș continuă între Bianca și Bodi! Ce a putut să spună afaceristul despre ziua în care a decis să divorțeze! DEZVĂLUIRI

Andra și Bogdan Mocanu de la Puterea Dragostei au parasit emisiunea Puterea Dragostei

Moment important duminica seara, în Gala emisiunii Puterea Dragostei. Doi dintre cei mai carismatici concurenți - Bogdan Mocanu și Andra au parasit împreuna competiția dragostei de la Kanal D.

Tensiunile începusera sa apara în ultima vreme între cei doi îndragostiți, iar totul a culminat cu momentul în care Mocanu a cerut sa fie dat afara. În urma voturilor, Mocanu a fost desemnat să plece.

Momentul a fost unul emoâionant și pentru Andreea Mantea, care cu greu s-a abținut sa nu lacrimeze la plecare. Mai ales ca, Mocanu, este unul din cei mai vechi concurenți ai show-ului. Aceeași reacție a avut-o și Bianca, care a plâns în momentul în care Mocanu și Andra își luau ramas bun.

"Experiența noastra s-a terminat pentru ca ne-am îndeplinit scopurile. Este timpul sa îi lasam și pe alții sa vina sa gaseasca ce am gasit noi. A fost o experiența unica și e timpul sa fructificam aceasta experiența și sa fim și mai fericiți afara decât am fost aici", au povestit cei doi la plecare.