Ce mesaj i-a trimis Armin Nicoară Antoniei, după ce a postat imaginile în lenjerie intimă! Artista a reacționat imediat. Toată lumea a putut vedea ce i-a transmis soțul Claudiei Puican cântăreței

In articol:

Ieri a fost ziua de naștere a Antoniei. Artista a împlinit 34 de ani, iar cu această ocazie fanii, prietenii și familia i-au făcut cele mai frumoase urări. Colegii de breaslă, într-un număr mare, i-au transmis, de asemenea, toate gândurile bine și, dintre multitudinea de vedete care și-au luat din timpul lor pentru a o felicita pe cântăreață, s-a regăsit și Armin Nicoară.

Iată ce mesaj i-a transmis saxofonistul soției lui Velea, chiar în secțiunea de comentarii a setului de fotografii realizate special cu ocazia zilei sale de naștere!

Ieri, Antonia a fost tratată așa cum se cuvine. Printre vedetele care i-au urat „La mulți ani” de ziua sa de naștere s-au numărat Delia, Alina Eremia, Nicole Cherry, Theo Rose, Anastasia Soare, Anamaria Prodan, Anda Adam, Larisa Udilă, Roxana Nemeș, Giulia și lista poate continua! Printre artiștii de muzică ușoară s-a regăsit și un artist de muzică de petrecere, Armin Nicoară, despre care se știe că este foarte sociabil de fel cu prezențele feminine din lumea mondenă.

Citește și: Armin Nicoară a făcut dezvăluiri impresionante, duminică, la Kanal D2, la “În oglindă”: “Acea imagine nu pot să o șterg vreodată din suflet!”

Ce mesaj i-a transmis Armin Nicoară Antoniei

Printre sutele de comentarii cu urări și gânduri bune, Armin Nicoară i-a scris și el Antoniei un mesaj de „La mulți ani” care nu a fost trecut neobservat de artistă.

Cântăreața i-a apreciat comentariul, în semn de mulțumire pentru gândurile bune pe care i le-a transmis.

Citeste si: Ce program vor avea farmaciile și magazinele de Paște 2023. Care vor fi deschise non-stop- kanald.ro

Citeste si: Vestea din SUA pe care nimeni nu voia să o audă în acest moment. Vin vremuri grele- stirileprotv.ro

„La mulți ani fericiți!”, i-a scris Armin Nicoară Antoniei, pe rețelele de socializare.

Citește și: Momente de coșmar pentru Valentin Sanfira, în cadrul unui eveniment. A tras o sperietură soră cu moartea: "A făcut infarct, pur și simplu, a venit ambulanța"

Antonia, criticată după ce a pozat aproape goală de ziua sa de naștere

Chiar în ziua în care a împlinit 34 de ani, Antonia a postat în mediul online o serie de fotografii provocatoare, care s-au dovedit a fi foarte apreciate de fani. Printre sutele de complimente pe care le-a primit, artista a primit și mai multe comentarii răutăcioase, cărora le-a răspuns fără să stea pe gânduri.

„Și ce vrei sa demonstrezi cu pozele astea?la 40 te vedem și fără chilo.”, a spus unul dintre internauți.

„poateee poateeee! Ramai aproape. Cine a zis ca vreau sa “demonstrez?” Îmi place mult cum arăt și mă simt bine, mai ales pentru 34 de ani! It’s my life, my page, my ass and titties.”, a răspuns, asumată, Antonia.