Ce meserie a avut Liviu Guță înainte să se apuce de cântat. Manelistul a povestit totul despre perioada petrecută în pușcărie: „Era mai bine ca acasă”

In articol:

Cei mai mulți români îl știu pe Liviu Guță pentru cariera sa de manelist și piesele de care s-au bucurat adesea, însă nu sunt mulți cei care știu și cum a fost viața artistului înainte de muzică.

Liviu Guță a fost arestat în Austria, și a stat o perioadă în închisoare, iar la În oglindă cu Mihai Ghiță a vorbit despre experiența sa.

Nici viața de copil nu a fost mai ușoară, la vârsta de 15 ani Liviu Guță a fugit de acasă și s-a dus singur, cu trenul, în Iugoslavia, acolo unde a muncit. Nimeni nu a știut unde se află, iar mama sa i-a făcut și parastasele timp de trei ani, fiind convinsă că artistul murise.

Liviu Guță, mărturii despre momentul în care a fugit de acasă

La 15 ani, după ce a asistat la violențele tatălui său, Liviu Guță a decis să fugă de acasă. Manelistul a plecat în Iugoslavia cu trenul și avea o singură dorință: să muncească pentru viitorul lui.

Citeste si: Austeritate maximă în showbiz, de Crăciun! Cât a încasat Axinte pentru a-i aduce la pachet pe: Vali Vijelie, Julia sau Ionuț Dolănescu! EXCLUSIV

„Am plecat la vârsta 15 ani, singur, în Iugoslavia. Am zis să mă duc să muncesc și să îmi fac un viitor. Auzisem eu că acolo se lucrează și am plecat cu trenul.

I-am zis tatălui meu că mă duc la fotbal și aveam deja bagajul sub scară.(...) M-am urcat în tren, am ajuns în Iugoslavia, eram ascuns că nu aveam voie(...) Îmi doream să am un ban al meu, să muncesc(...) Trebuia să trec ilegal și am trecut. M-am băgat într-o cușetă și m-am băgat sub cușetă, iar de acolo am stat liniștit și am coborât când am ajuns”, a mărturisit Liviu Guță în emisiunea moderată de Mihai Ghiță.

Citeste si: Cum arată Iulia Sălăgean fără machiaj. Fosta soție a lui Alex Bodi s-a pozat nemachiată chiar de dimineaţă- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Părinții nu au știut unde se afla Liviu Guță așa că mama a început să îi facă parastasele, fiind convinsă că este mort. După trei ani a ajuns înapoi acasă, iar atunci membrii familiei nu l-au mai recunoscut, mama lui fiind cea care a leșinat atunci când l-a văzut în fața ușii.

„ Am stat în Iugoslavia trei ani de zile. În timpul acela, mama mea mi-a făcut parastas. Nu a știut nimeni de nimeni(...) În aceștia trei ani am lucrat la porumb, la prășit, la vaci, la toate chestiile gospodărești. Am muncit foarte mult pentru 15 dinari pe zi, câteodată 25 și trei feluri de mâncare ”, a povestit Liviu Guță.

Liviu Guță [Sursa foto: Captură YouTube]

Ce meserie a avut Liviu Guță înainte să se apuce de cântat

Liviu Guță a lucrat încă de mic, atunci când a fugit din țară. În Iugoslavia s-a ocupat de treburile gospodărești, însă în Austria a lucrat ca îngrijitor de câini.

„ Am lucrat la un salon de câini, îi spălam, îi tundeam, șase luni de zile am stat în Austria, până m-au prins niște civili că mă duceam să îmi cumpăr niște plăcinte și au venit unii. Mi-au pus piciorul pe cap, cătușele, m-au întrebat de unde sunt și le-am zis că sunt din Serbia. Auzisem că dacă te expulzează, dacă nu le spui că ești român sau nu te găsesc îți dădeau drumul”, a detaliat manelistul.

Liviu Guță, totul despre timpul petrecut în pușcărie

În Austria a fost momentul în care Liviu Guță a fost și prins. Manelistul a fost dat de gol de niște civili, iar apoi a fost arestat. Ca să nu fie trimis înapoi în România, artistul a încercat să își mănânce pașaportul, însă într-un final a renunțat.

Citeste si: Bogdan Mocanu, ironizat de Liviu Guță! ”Bogdane, mușchii nu sunt legați de creier”! Cum a început scandalul?

„ Pe mine m-au dus la secție, m-au controlat și după aia m-a băgat într-o celulă. Mi-au zis ca stau 4-5 ani acolo și le spun cine sunt și atunci am început să mănânc pașaportul(...) Aveam informația că dacă nu mi-ar găsi pașaportul mă vor elibera.(...) le-am dat apoi pașaportul și a venit o traducătoare româncă, a început să țipe la mine(...) m-a dus la un fel de pușcărie, dar era mai bine ca acasă. Ce aveai acolo nu aveai în mall.

Îți dădeau bani, haine, la ora opt seara aveam program și învățasem două manele, deși mie nici nu îmi plăceau atunci(...) dimineața la plimbare treninguri, nu era să zici pușcărie”, a dezvăluit Liviu Guță la „În oglindă” cu Mihai Ghiță.

Ai un pont sau informații care pot deveni o știre? Scrie-ne pe adresa [email protected]!