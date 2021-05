Ce nu s-a văzut la Survivor România! Sindy, declarații neașteptate despre concurenții din echipa Războinicilor: "Eu aș fi putut să ies favorită, dacă eram falsă" EXCLUSIV

In articol:

Sindy a fost invitată, astăzi, la Ștafeta Mixtă, unde a vorbit despre strategiile din echipa Războinicilor, dar și despre întreagă experiență de la Survivor România.

Sindy, dezvăluiri despre experiența Survivor România

Invitată în platoul WOWbiz, fosta concurentă de la Survivor România ne-a spus în exclusivitate că a observat că, în momentul în care s-a dat de partea lui Albert, a ieșit favorită. Ba chiar mai mult, a vorbit despre relația pe care o aveau concurenții din echipa Războinicilor cu Maria.

Fosta Războinică susține că și Albert ar fi avut ceva probleme de comunicare cu Maria.

Citeste si: EXCLUSIV Sindy a spus adevărul despre nominalizarea făcută de Sorin la Survivor România: "A spus la toata lumea sa mă dea afară"

Citeste si: Florin Salam este distrus de durere! A murit Babi! Va pleca de urgență în SUA- bzi.ro

"Când am ieșit eu favorita, după am avut un mic conflict cu Sorin și după nu am mai ieșit favorită și am crezut că lumea a sărit pe mine că sunt rea. Noi nu aveam de unde să știm cum votează sau ce crede lumea de acasă. Se pare că eu când am ieșit favorită, am ieșit favorită pentru că l-am susținut pe Albert.

Și Maria când a intrat a ieșit favorită imediat pentru că l-a susținut pe Albert. Asta a fost o strategie, zic eu, pentru că Albert uneori… Au fost mici conflicte, uneori și el se mai enerva pe Maria sau nu o suporta într-un fel, dar asta nu s-a dat la televizor. Oricum, avea o energie ciudată. Eu nu am nimic personal cu ea.

Eu aș fi putut să ies favorită, dacă eram falsă. Dar eu nu pot să fiu așa. Albert poate să iasă favorit, dar să merite! Dacă ia puncte, nu am nimic cu el, sa iasă favorit, să câștige Survivor.", ne-a spus Sindy.

În continuare, Sindy a mai vorbit și despre Elena Marin.

Despre Faimoasă susține că era o adversară foarte puternică și extrem de bună pe traseu.

Sindy și Vera de la Survivor România[Sursa foto: Captură YouTube]

"Elena Marin era o adversară foarte puternică. Era foarte bună, a doua oară când intra deja știa să arunce, prindea foarte bine mișcările, și pe traseu și pe partea finală.

Ana era prima, era bombă. Ana a fost cea mai puternică adversară. Era foarte foarte rapidă și hotărâtă, cu ambiție și foarte foarte talentată la partea finală.", a mai declarat aceasta.

" Andrei și Marius sunt cei mai corecți de acolo"

Cu toate acestea, Sindy recunoaște că experiența Survivor România nu este una deloc ușoară. Concurenții fac tot posibilul pentru a câștiga, ținând cont de condițiile impuse. În timp ce unii se abat de la drum și fac tot felul de strategii, alții sunt corecți, iar pe Andrei, Marius, Culiță și Zanni, Sindy îi vede cei mai corecți.

Citeste si: EXCLUSIV Ce s-a întâmplat, de fapt, între Sindy și Maria la Survivor România?! Fosta Războinică a spus adevărul: "Poate am fost prea dură cu ea"

"A fost o experiență minunată, mi-am dorit foarte mult să ajung în această competiție. Jador tot timpul mă demoraliza când trebuia să arunc, auzeam doar vocea lui. După ce a plecat, am reușit să mă concentrez mai bine. Dar mi-a plăcut de elpentru că a avut ambiție. Nefiind aport, a avut ambiție și nu s-a lăsat niciodată și chiar a fost talentat și la parta finală, doar că a fost mai vocal. Oricum, m-a surprins, nu mă așteptam să fie atât de bun pe traseu, chiar și-a dat interesul. Asta contează și asta apreciez.

Cred că toți de la Survivor sunt niște eroi. Trecem prin niște lucruri foarte foarte grele acolo. Andrei și Marius sunt cei mai corecți de acolo, nu pot să fac o diferență. Din echipa Faimoșilor, Culiță și Zanni."