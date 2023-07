Ce părere are soția lui Bubu Cernea despre soacra ei? Elena Mogîldea a dezvăluit cum se înțelege, de fapt, cu Crina Mardare: „Nu am socializat foarte mult”

In articol:

Bubu Cernea și Elena Mogîldea s-au căsătorit anul trecut, în luna iunie. Cei doi și-au unit destinele fără a da multe detalii publice despre fericitul eveniment. La nunta lor au participat doar familia și prietenii lor apropiați. La un an după ce s-a căsătorit cu fiul Crinei Mardare, Elena Mogîldea a vorbit, pentru prima dată, despre relația pe care o are cu soacra ei.

Soția lui Bubu Cernea și Crina Mardare se știau din vedere, de la un post de televiziune unde ambele au lucrat, loc în care se mai intersectau uneori. Elena Mogîldea a recunoscut că a avut mari emoții atunci când a aflat cine este mama bărbatului de care s-a îndrăgostit, însă acum, cele două au o relație foarte apropiată. Soția lui Bubu Cernea a mărturisit că, prima dată când a mers acasă la socrii ei, a fost foarte neliniștită, deoarece o vedea pe Crina Mardare ca pe o femeie extrem de serioasă, pe care nu o putea impresiona oricine.

“Relația este foarte bună, să știi că atunci când am aflat al cui fiu e, am avut un pic de emoții, nu știu de ce, probabil pentru că primul meu job pe care l-am avut a fost la Antenă și m-am intersectat de câteva ori cu Crina. Nu am socializat foarte mult, pentru că nu ne cunoșteam, eu nu aveam nicio treabă cu(...), ea nu avea nicio legătură cu emisiunea la care lucram. Eram asistenta lui Mihai Bendeac la emisiunea(...), ne-am intersectat de câteva ori, pentru că eram pe acolo împreună și o vedeam așa foarte serioasă și greu să-i intre în grații, să spun așa. Drept dovadă atunci când m-am dus pentru prima dată la masă în familie, aveam niște emoții maxime și nu știam cum o să fie întâlnirea. Și când am mers acasă la ei, îți dai seama aveam emoții, ca oricare altă fată care merge să cunoască viitorii socri să zic așa”,

a declarat Elena Mogîldea pentru Unica.ro

Soția lui Bubu Cernea, Elena Mogîldea, a dezvăluit cum se înțelege cu soacra ei [Sursa foto: Instagram]

Ce părere are Elena Mogîldea despre soacra ei

Deși, la prima întâlnire cu soacra ei, soția lui Bubu Cernea a fost copleșită de emoții, căci nu știa la ce să se aștepte, la un an după căsătorie, Elena Mogîldea a dezvăluit că se înțelege foarte bine cu Crina Mardare. Actrița are doar cuvinte de laudă la adresa soacrei sale, mărturisind că petrec foarte mult timp la telefon și o consideră o a doua mamă. De asemenea, Elena a mai spus că toate rudele lui Bubu au primit-o cu brațele deschise, iar ea s-a simțit întotdeauna ca un membru al familiei, chiar dinainte să își unească destinele cu fiul Crinei Mardare.

„A fost neașteptat de bine, pentru că ea, Crina, e un om foarte mișto. Are așa un vibe pozitiv mereu și știe să vorbească absolut cu toată lumea de la copii la oameni maturi, pe toate subiectele. Dar țin minte că eram acolo, stăteam în capul mesei cu Bubu, bunica lui de cealaltă parte și se uita evident ca o bunică să vadă cine e fata asta pe care a adus-o Bubu acasă. Și ziceam: ‘cred că bunica ta nu mă place’. Dar nu, m-a plăcut și ea și ai lui. Avem o relație foarte mișto, vorbesc cu ea cum vorbesc cu mama mea, o sun și ne vedem în fiecare zi. Câteodată Bubu chiar face mișto și mă întreabă: ‘Ce mai face mama mea, că nu mai știu de ea nimic, numai pe tine de sună, numai tu vorbești cu ea?’ Fac parte din familie cu totul, nu avem chestii din astea soacră, soacră poamă acră. Eu pentru ea sunt fata ei, Bubu e băiatul ei, chiar nu am simțit nicio diferență de când suntem împreună”, a mai povestit Elena Mogîldea.