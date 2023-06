Ce reacție are fiica Adelinei Pestrițu de fiecare dată când vede întâmplător, pe stradă, afișe cu mama ei. Brunetei i-a atras atenția un gest pe care micuța îl face tot timpul: "Nu știu cât înțelege ea acum"

In articol:

Adelina Pestrițu a fost desemnată „Cel mai bun influencer din România” și muncește foarte mult pentru a rămâne în topul preferințelor publicului din online. Vedeta reușește să se împartă cu brio între viața profesională și cea de familie, fiind căsătorită cu Virgil Șteblea, cu care are și o fetiță, pe Zenaida Maria, în vârstă de 4 ani.

Frumoasa brunetă a mărturisit că se ocupă singură de postările sale de pe rețelele de socializare și petrece foarte mult timp pe telefon.

Adelina Pestrițu are aproape 2 milioane de urmăritori pe Instagram și este una dintre cele mai apreciate influencerițe din țara noastră. Recent, soția lui Virgil Șteblea a declarat că își realizează singură postările de pe Facebook, Instagram sau TikTok, pentru că își dorește să aibă o relație cât mai strânsă cu urmăritorii săi. Deși are o întreagă echipă care o ajută să se ridice la nivelul așteptărilor, Adelina preferă să se ocupe singură de comunicarea cu oamenii care o apreciază.

„Nu sunt de acord cu așa ceva. Nu. Ori ești influencer și ești acolo non stop, mă rog, tot timpul, așa cât se poate, în limita posibilităților, ori dacă nu, trebuie să se numească echipa Adelinei Pestrițu, nu Adelina Pestrițu. Mie nu îmi plac astea. Eu trebuie să fiu în contact cu oamenii care mă urmăresc, să mă simt acolo. Să știi că se simte diferența. Dacă ar fi niște oameni angajați să facă asta, ar posta altfel, ar vorbi altfel, ar filma altfel. Iar eu nu vreau asta. De la început am spus că da, am o echipă numeroasă în spate, dar asta nu implică și postările mele pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok. Sunt doar eu”, a declarat Adelina Pestrițu pentru Ego.ro .

Adelina Pestrițu [Sursa foto: Instagram]

Pentru cine renunță Adelina Pestrițu la telefon

Nu este ușor să fii influencer, iar Adelina Pestrițu este nevoită să își petreacă majoritatea timpului pe telefon. Însă viața de mămică este mult mai importantă, iar vedeta a mărturisit că singura persoană pentru care pune telefonul deoparte este fiica ei, Zenaida. Influencerița a declarat că, atunci când petrece timp cu fetița ei, renunță total la gadgeturi și i se dedică exclusiv acesteia.

„Mă vede pe telefon. N-am ce să fac pentru că asta îmi este meseria. Dar când stau cu ea vreau să-i dedic exclusiv timpul și să las puțin deoparte. Telefonul sună și atunci, normal. Sună, îmi vin notificări, WhatsApp, Instagram, într-o alertă continuuă, dar încerc să fiu doar a ei!”, a mai spus Adelina Pestrițu.

De asemenea, vedeta a povestit că fiica ei, Zeny, este încă foarte mică și nu înțelege lucrurile cu care se ocupă mama ei. Totuși, de fiecare dată când ies împreună în oraș, Adelina îi arată fetiței sale afișele cu ea, iar cea mică le face cu mâna fotografiilor în care apare mama sa.

„O mai atenționez eu. Îi arăt prin oraș afișe cu mine. Îi las geamul în jos, zâmbește și îmi face cu mâna. Dar nu știu cât înțelege ea acum, că este micuță. Are aproape 5 ani”, a mai declarat vedeta.

Adelina Pestrițu alături de soțul ei, Virgil și fetița lor, Zeny. [Sursa foto: Instagram]