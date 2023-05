Ce relație are Kescielle, fiica Bellei Santiago, cu Nicu! Micuța a dezvăluit cum se înțelege cu soțul artistei: "Așa este în orice familie" | EXCLUSIV

In articol:

Adorabila Kescielle, fiica Bellei Santiago a fost prezenta la nunta mamei sale cu Nicu și a fost extrem de emoționată pentru marele eveniment.

Micuța a mărturisit că a visat toată noaptea doar rochii și nunta, iar în fața bisericii a așteptat-o pe mama sa cu sufletul la gură.

Nicu și fiica Bellei Santiago au o relație extrem de specială. Actualul soț al artistei și fiica acesteia s-au adaptat imediat unul cu celălalt, iar pentru micuța Kescielle el este "tati". În trecut, Bella Santiago a vorbit deschis despre bunătatea soțului său și cum a ajutat-o Nicu să își aducă fiica în România.

Cei trei formează acum o familie superbă și sunt extrem de uniți în tot ceea ce fac. Așa cum este normal pentru orice adolescentă, există și mici neînțelegeri și ciondăneli cu părinții, însă totul se rezolvă imediat, așa cum se întâmplă în fiecare familie.

Fiica Bellei Santiago, apariție spectaculoasă la nunta artistei cu Nicu

Fiica Bellei Santiago a purtat o ținută impresionantă și a arătat spectaculos la nunta artistei cu Nicu. Micuța Kescielle a fost una dintre domnișoarele de onoare, așa că rochia a fost pe măsură.

Cea care s-a ocupat de alegerea culorilor și mai ales de accesorii a fost artista, iar adorabila Kescielle a dezvăluit la WOWnews că ea se pricepe cel mai bine când vine vorba de vestimentație, așa că a avut încredere totală în mama sa.

"Am visat numai nuntă, biserică, rochii! Mami mi-a ales ținuta, ea are alegeri foarte bune. A ales culoarea și modelul, am încredere în ea(...) O să fie un eveniment foarte frumos. Arată și mai frumos decât mi-am imaginat. Pentru tati sigur o să fie o surpriză", a mărturisit fiica Bellei Santiago, la WOWnews.

Bella Santiago și Nicu, în ziua nunții, alături de fiica artistei și nașii cuplului împreună cu fetița lor [Sursa foto: Instagram]

Cum se înțelege fiica Bellei Santiago cu Nicu

Nicu a fost cel care a ajutat-o pe artistă să își aducă fiica din Filipine în România, iar mai multe detalii a povestit în trecut, în exclusivitate. Soțul artistei și fiica Kescielle au o relație extrem de bună, cei trei formând o familie superbă și unită.

"Avem o relație destul de ok. Ne înțelegem, vorbim, dar ne mai și supărăm pentru că așa e în orice familie.

Mama a spus că vrea să își ia revanșa azi deoarece tati mereu o face să se emoționeze și să plângă așa că acum își ia revanșa", a povestit Kescielle, în ziua în care s-au căsătorit Bella Santiago și Nicu.

Fetița artistei le dorește tot binele din lume. Kescielle speră ca părinții ei să rămână în continuare originali și să fie cât mai fericiți. "Îmi doresc să fie originali, să fie cum sunt mereu și să se iubească", a mai dezvăluit micuța.

Bella Santiago și Nicu, în ziua nunții [Sursa foto: Instagram]

Nicu și fiica Bellei Santigo, o relație extrem de specială

Nicu a povestit în trecut cât de mult și-a dorit să o ajute pe Bella Santiago să își aducă fiica în România. Soțul artistei a dorit să o înfieze pe micuță, chiar dacă la acel moment nu formau un cuplu, tocmai pentru că își dorea să o vadă pe ea fericită.

"Cam așa ne-am împrietenit. Prima dată mi-a spus că era supărată(...) Încă nu eram într-o relație pe atunci și i-am propus să o aducă aici.

Eu o înfiez și rămâne aici, chiar dacă apoi ai tu o relație, că vrei să stea cu tine și pot să te ajut... asta e(...) Am văzut că o ajută chestia asta și rămâne pozitivă, deși simțeam și eu chestia asta și îmi doream să fac asta. Nu văd un impediment în faptul că ai un copil, el nu are, până la urmă, nicio vină!", a dezvăluit soțul Bellei Santiago, în premieră la WOWnews.

