Ce s-a aflat despre fiica secretă a lui George Restivan, la câteva luni după ce actualul soț al Adrianei Bahmuțeanu a recunoscut-o în acte: "Cred că îi vor ajuta, dacă va fi nevoie". Evenimentul important care a avut loc în familia Melissei

Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit cu George Restivan în urmă cu o lună, într-o biserică din Ucraina. Ultima perioadă a fost plină de evenimente pentru cei doi, deoarece George a aflat că are o fiică secretă, pe Melissa. Relația dintre tatăl și fiica sa nu a fost una bună la început, dar acum cei doi se înțeleg foarte bine, iar soțul Adrianei Bahmuțeanu și-a recunoscut fiica în acte.

Ce relație există acum între Adriana, George și fiica acestuia, recent intrată în viața lui?

Melissa era însărcinată când și-a regăsit tatăl și a născut în urmă cu câteva luni. La începutul lunii mai, fiica lui George Restivan și-a botezat băiețelul, iar Adriana Bahmuțeanu și soțul ei nu au lipsit de la fericitul eveniment!

Adriana Bahmuțeanu și George au mers în Satu Mare pentru a participa la botezul nepoțelului, micuțul Matei Mihai. Adriana a povestit că s-a simțit foarte bine în Satu Mare, acolo unde fiica soțului ei s-a stabilit împreună cu familia sa. Deși ea s-a aflat pentru prima dată în vizită la fiica partenerului ei, George a mers de mai multe ori acasă la Melissa, declarând că își dorește să aibă o relație cât mai apropiată cu fiica sa, pe care a cunoscut-o în urmă cu doar câteva luni.

„Am fost la botez în Satu Mare la copilul Melissei. A fost un botez frumos, mi-a plăcut. George a fost de mai multe ori în Satu Mare, eu am fost doar la botez. A fost tare frumos, Melissa are o familie frumoasă acolo. Ne-am distrat, chiar ne-a plăcut. Foarte bine ne-am înțeles cu familia soțului Melissei. Familia soțului este din Satu Mare”, a spus Adriana Bahmuțeanu pentru Fanatik.ro.

Adriana Bahmuteanu și soțul ei au participat la botezul copilului Melissei. [Sursa foto: Facebook]

Despre darul de botez, Adriana Bahmuțeanu a povestit că acesta a constat în bani, deoarece ea și soțul ei au considerat că aceștia o vor ajuta mai mult pe Melissa. De asemenea, prezentatoarea de televiziune a declarat că se înțelege foarte bine cu fiica soțului ei, dar și cu familia acesteia și își dorește să îi mai viziteze pe viitor.

„N u i-am dus cadouri, i-am dat bani să își ia ce are ea nevoie. Mi se pare mai corect așa să își ia ei ce vor. Noi suntem în relații bune. Melissa vrea să rămână acolo că se înțelege bine cu ai ei și nu are de ce să vină în București. O să mai mergem să îi vizităm, nu știm acum când va fi asta. A fost destul de greu cu copilul care are școală. Am venit foarte obosiți pentru că drumul este tare lung”, a dezvăluit Adriana Bahmuțeanu.

De asemenea, ceilalți invitați de la botezul micuțului Matei Mihai au observat că Melissa are o legătură strânsă cu tatăl ei dar și cu soția acestuia. Potrivit unor persoane care au participat la fericitul eveniment, Adriana Bahmuțeanu și soțul ei ar ajuta-o cu siguranță pe Melissa în orice ar avea nevoie, chiar și cu bani.

„Acum două săptămâni a fost botezul copilului. Matei Mihai îl cheamă pe copil. Botezul a fost făcut în Satu-Mare. Ei sunt în relații bune cu Adriana și George. Se sună. Adriana și George au fost de două ori în Satu Mare. Nu au apelat cu bani la ei, dar cred că îi vor ajuta dacă va fi nevoie. Deocamdată nu a fost cazul”, au declarat câțiva invitați de la eveniment, pentru sursa amintită.

