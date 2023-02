Ce s-a întâmplat cu Mioara Roman în această dimineață?! Oana Roman, noi dezvăluiri despre starea mamei sale, după ce a vizitat-o la azil: „A avut o cădere de tensiune”

In articol:

De când a luat decizia de a-și interna mama într-un centru specializat de îngrijire și recuperare, Oana Roman obișnuiește să își țină urmăritorii la curent și să ofere detalii în permanență despre starea acesteia. De curând, vedeta a dezvăluit că Mioara Roman s-a confruntat cu mici probleme, și asta din cauza faptului că a suferit o cădere de tensiune.

Citește și: „Am albit devreme” Oana Roman, vizită în salonul de înfrumusețare pentru o schimbare de look, după vacanța în Egipt! Ce problemă a moștenit vedeta de la mama și bunica sa

Oana Roman a dezvăluit cum se simte mama ei în aceste momente

Oana Roman a fost anunțată că mama ei a suferit o cădere de tensiune în această dimineață și a vizitat-o de urgență, ca să se asigure că este în afara oricărui pericol. Din fericire, Mioara Roman și-a revenit la scurt timp, și asta pentru că medicii și asistentele au intervenit imediat pentru a-i acorda ajutorul necesar. După spusele Oanei Roman, mama ei este foarte bine îngrijită, iar faptul că se află într-un centru specializat face diferența, în astfel de situații: "Am fost la mama și acum plec spre casă. Ce voiam să vă povestesc, apropo de diferența între a avea un om care are nevoie de îngrijiri și care are probleme de sănătate acasă sau a-l avea într-un loc cum este acesta (n.r. într-un centru de specialitate). Dimineață mama a avut o cădere de tensiune destul de mare, a făcut tensiune 8, a avut amețeli și nu s-a simțit bine.

Citeste si: Ce s-a întâmplat, de fapt, între Florin Salam și Emil Rengle? Motivul pentru care a refuzat să mai apară în videoclipuri de manele- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Citește și: Au dat startul la vacanță! Divele și-au luat copiii, s-au echipat și au plecat! Cât au cheltuit vedetele pe excursii în țările calde sau sejururi la schi în plină iarnă| EXCLUSIV

Să presupunem că era acasă cu o infirmieră. Dânsa nu ar fi știut ce să facă, ar fi chemat Salvarea. Ea, mama, fiind aici, având asistente, doctori, i-au pus o perfuzie și într-o jumătate de oră și-a revenit perfect. Asta e diferența pe care unii oameni nu vor să o înțeleagă, că poate până venea Salvarea aia, dacă era acasă, ar fi căzut sau i s-ar fi făcut rău. Aici în 5 minute i-au pus perfuzia și și-a revenit imediat.", a dezvăluit Oana Roman, pe contul personal de Instagram.

Oana Roman [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: “Întotdeauna m-a apostrofat atunci când a considerat că ceva nu e potrivit sau nu-i place!” Cine o pune la punct pe Niculina Stoican- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Imaginile incredibile cu tânăra paralizată de faimosul drog zombie, analizate de medic. ”Duc la derealizare, depersonalizare, tulburări neurologice”- stirilekanald.ro

Citeste si: Emily Burghelea, cu ochii plini de lacrimi: "L-a mușcat pe bebe de picioruș” Vedeta trece printr-o situație extrem de dificilă cu ambii copilași- radioimpuls.ro

În plus, Mioara Roman pare să se simtă din ce în ce mai bine, de când beneficiază de ajutor de specialitate. Într-o fotografie pe care Oana Roman a postat-o recent în mediul online se poate observa că mama vedetei este liniștită și într-o stare impecabilă: "Am lipsit o săptămână și am găsit-o arătând fabulos. Este atât de impecabil îngrijită și are o stare așa bună, e atât de senină și liniștită. Este atât de important că este atât de îngrijită și are tot ce îi trebuie și în primul rând are demnitate și are parte de grijă.", a fost reacția Oanei Roman după ce și-a vizitat mama, la întoarcerea din vacanță.

Oana Roman și mama ei [Sursa foto: Instagram]