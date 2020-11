Ce se întâmplă acum cu emisiunea prezentată de Simona Gherghe! Când se termină ”Mireasa”

Simona Gherghe este prezentatoarea emisiunii ”Mireasa” de la Antena, însă curând lucrurile se vor schimba pentru ea. Asta pentru că emisiunea va avea și un prezentator, de data aceasta va fi un băiat.

Zvonurile că Simona Gherghe nu va mai fi singură în emisiune circulă de ceva vreme, însă zilele trecute au fost confirmate chiar de vedeta tv. ”Da, voi avea un coprezentator. Nu pot să vă spun acum numele lui”, a precizat Simona Gherghe.

Vedeta tv a mai făcut o dezvăluire. Simona Gherghe a spus când se va încheia sezonul 2 de la Mireasa – pe 27 februarie. Primul sezon al emisiunii, care s-a terminat în primăvară, a fost prezentat de Diana Dumitrescu.

Recent, într-un interviu, Simona Gherghe, care înainte de a naște a prezentat emisiunea Acces direct, a spus de ce a acceptat să fie moderatoarea unui show matrimonial.

"Nu am mai făcut reality-show până acum, e adevărat. Şi da, am avut şi emotii, şi nopți în care m-am gândit dacă mi s-ar potrivi. Pe de altă parte, sunt foarte adaptabilă. Cred că în televiziune e o calitate. Şi am simțit că o să fie OK. Unul dintre motivele pentru care am acceptat proiectul a fost şi programul. Emisia îmi permite să fiu plecată de acasă atunci când cei mici iau prânzul şi dorm. Practic, lipsesc de lângă ei puțin. Am norocul să am în spate o echipă foarte mare de oameni care fac munca. Mie, dacă vrei, îmi revine partea cea mai uşoară", a declarat Simona Gherghe, care este mamă a doi copii: o fetiță de 3 ani și un băiețel de un an și jumătate.