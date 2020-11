Ce se întâmplă acum între Pepe și Raluca Pastramă! Avem detalii EXCLUSIVE

Pepe si Raluca pareau fericiti impreuna

Mai mult decât atât, Pepe a anunțat și că, în ciuda divorțului, el și Raluca vor păstra o relație cât se poate de civilizată, de dragul copiilor pe care îi au împreună.

”Nu este ceva simplu, nu e un motiv de bucurie pentru niciunul dintre ei faptul că s-au despărțit. E o perioadă dificilă pentru amândoi, mai ales că au format un cuplu atât de mult timp. Dar important este că sunt bine și ei și copii, că lucrurile sunt bine puse la punct, bine discutate și respectate”, ne-a spus o sursă din apropierea cântărețului. Mai mult decât atât, ne-a dezvăluit sursa citată, Pepe și Raluca se înțeleg neașteptat de bine.

Pepe si Raluca s-au casatorit acum 8 ani

”Ei discută aproape zilnic, la telefon sau chiar față în față. E adevărat, discută despre cele două fetițe, amândoi sunt implicați la maximum în creșterea și educarea lor. Dar, din ce am înțeles, Pepe și Raluca se înțeleg mai bine ca în ultimele luni, chiar sunt amândoi foarte relaxați cu privire la relația lor, nu mai sunt tensionați când sunt față în față, nu mai apar reproșuri. Și Pepe, și Raluca, au decis, de fapt, să se despartă pentru ca situația lor să nu le afecteze pe fetițe, iar acum, cum nu mai stau împreună, se înțeleg ca la început. Eu, sincer, și acum cred că, până la urmă, se vor împăca dacă vor trece peste problemele care i-au despărțit, e clar că țin enorm unul la celălalt”, ne-a mai spus sursa citată.

Pepe și Raluca divorțează după 8 ani de căsnicie

Pepe și Raluca, superba lui soție, se iubeau de nouă ani, s-au căsătorit acum 8, au două fetițe minunate împreună. Cei doi s-au cunoscut într-un club, iar Raluca a povestit, cu mult umor, cum au ajuns împreună. ”Cu strategie (l-a cucerit, n. red.)... Am plecat la ultima piesă cântată că m-am gândit că era mai interesant dacă m-ai căuta tu pe mine... Mi-a plăcut întotdeauna să fiu specială, nu să fiu la comun... Și am plecat...”, povestea Raluca în discuția cu ”intervievatorul” Pepe. ”Am hotărât să ne vedem pe Decebal la o cafea, i-am zis să se ducă înainte cu jumătate de oră ca să nu fim văzuți împreună. Nu mă simțeam emoționată, nefiind niciodată fana lui, mă gândeam că mă văd cu o persoană drăguță. Nu am fost fană niciodată, eu ascultam Andre, nu Pepe”, a spus, râzând, Raluca, Pepe fiind, deja, vizibil agitat de dezvăluirile făcute de soția lui pe vlogul său, acum două luni.

Pepe sufera dupa Raluca

”Vrem să avem o relație civilizată în continuare pentru copiii noștri, vom merge la notar, nu există niciun fel de proces, litigii și alte speculații. Nu există un motiv major, nu există un motiv real, dar dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Am încercat, am făcut tot posibilul.(...) Din punctul meu de vedere, nu există un motiv major, un motiv real, dar dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Ce putem să facem? Am încercat, am făcut tot posibilul, dacă nu se poate, nu se poate. Eu cu Raluca comunicăm bine. Ne vedem zilnic. Copiii sunt în fiecare zi la grădiniță, dorm și cu mine, dorm și cu Raluca”, a declarat Pepe despre divorțul de Raluca.