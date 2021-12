Ce spune Alex Bodi despre despărțirea de ”Kim Kardashian a Poloniei”. Milionarul a dat cărțile pe față după dezvăluirile făcute de Justyna Gradek

In articol:

Justyna Gradek a vorbit în presa poloneză despre despărțirea de Alex Bodi, milionarul român cu care s-a iubit timp de câteva săptămâni, vara trecută. ”Kim Kardashian a Poloniei” a dat din casă și a ținut să lămurească zvonurile apărute în presa de la ea din țară, despre ruptura ce s-a produs între ea și Alex Bodi.

”Nu a ieșit această relație și asta s-a întâmplat doar din cauza mea. Din păcate, nu am prea spus adevărul despre relația mea și m-am gândit că voi scăpa cu asta. Alex este un tip dur și cu principii. Ne-am despărțit la inițiativa lui”, a dezvăluit Justyna Gradek.

Frumoasa poloneză se referă la faptul că i-a ascuns lui Alex Bodi faptul că încă era căsătorită cu luptătorul Karol Miskiewicz.

Milionarul român s-a enervat că a aflat acest lucru abia când presa din România a scris despre acest lucru. El i-a cerut explicații Justynei în legătură cu aceste informații, iar femeia s-a văzut nevoită să recunoască adevărul. Chiar dacă în momentul în care era în relație cu Bodi, poloneza era separată deja de soțul ei, Bodi nu a putut să treacă peste faptul că aceasta a ignorat un amănunt atât de important.

Prima reacție a lui Alex Bodi după declarațiile făcute de Justyna Gradek

Alex Bodi a vorbit despre separarea de Justyna, după ce tânăra a făcut declarații în presa de la ea din țară, despre despărțirea de omul de afaceri din România. Acum, milionarul a decis să-și spună părerea în acest sens.

„ Nu înțeleg de ce a dat acum, după atâta timp. Într-adevăr, eu am vrut să închei, dar nu o spun ca o laudă. Am decis că e cel mai ok pentru amândoi și nu prea avea legătură cu fostul, că nu m-a interesat. Ea mi-a zis niște chestii, că era în divorț, dar nu neapărat ăsta a fost motivul ”, a spus Alex Bodi, la Antena Stars.

