Nu se mai pot ascunde! WOWbiz.ro are imaginile cu Carmina Vârciu și noul iubit în ipostaze extrem de tandre! Băiatul care i-a furat inima este celebru pe Tik-Tok | EXCLUSIV

Dragostea a reapărut în viața Carminei Vârciu! Fiica celebrului artist pare să trăiască o perioadă extrem de frumoasă alături de noul iubit, un tânăr celebrul pe Tik-Tok.

Cei doi s-au afișat adesea împreună, mai ales la evenimente, iar în mediul online au făcut numeroase materiale ce au devenit virale pe platformă.

Nu a durat mult și au început să apară chiar și întrebările din partea fanilor, dacă fiica lui Liviu Vârciu și celebrul tik-tok-er formează sau nu un cuplu în realitate?! Ei bine, WOWbiz.ro a aflat răspunsul și prezintă, în mega exclusivitate, imagini cu cei doi îndrăgostiți direct de pe plaja fierbinte de la Constanța!

Carmina Vârciu și noul iubit nu se mai ascund

Vedetele au strigat "prezent" pe litoral, în weekendul care tocmai s-a încheiat! Artiștii, influencerii și tik-tok-erii s-au strâns la cel mai mare festival de la malul mării, iar muzica se pare că i-a ajutat pe unii dintre ei să dea frâu liber sentimentelor!

Carmina Vârciu a fost surprinsă alături de noul iubit! Frumoasa fiică a lui Liviu Vârciu s-a distrat de minune la concertele care au avut loc la Constanța, însă nu singură, ci alături de iubitul său, un tânăr celebru pe Tik-Tok.

Momentan, nici fiica lui Liviu Vârciu și nici celebrul tik-tok-er nu au vorbit public despre povestea lor și nici nu au recunoscut că ar forma un cuplu, însă au fost adesea surprinși împreună chiar și la evenimentele mondene.

[Sursa foto: WOWbiz.ro]

Carmin Vârciu și Iustin Chiroiu, monete tandre la malul mării

Dacă până acum au fost văzuți doar împreună la evenimente și au realizat o serie de materiale în online, de această dată se pare că cei doi au fost surprinși în ipostaze extrem de tandre, chiar pe plaja de la Constanța.

Carmin Vârciu și Iustin Chiroiu s-au bucurat de muzică, însă nu oricum! Gesturile tandre dintre cei doi au fost clar vizibile. Tinerii au dansat, s-au îmbrățișat și chiar s-au sărutat în timpul concertului.

Din imagini obținute de WOWbiz.ro, se vede că cei doi au venit puși pe distracție. Fiecare a ales o ținută cât mai comodă, care să le permită să danseze și să se simtă bine toată seara.

[Sursa foto: WOWbiz.ro]

Carmina și Iustin, viralil în mediul online

Carmin Vârciu și Iustin Chiroiu s-au afișat adesea împreună pe Tik-Tok, acolo unde tânărul este extrem de viral. Carmina este și ea extrem de activă în mediul online, postând tot felul de filmulețe pe platformă, dar și pe Instagram.

Fiica lui Liviu Vârciu a postat adesea clipuri realizate împreună cu Iustin Chiroiu, unul dintre ele prezentând inclusiv o cerere în căsătorie. Toți cei care au văzut filmarea, au reacționat imediat, iar fanii din online susțineau din plin gestul celor doi.

„Părinții mei s-au căsătorit după 2 luni, au trecut 25 de ani și încă sunt împreună”, „Mama și tata după 2 luni de cunoaștere s-au căsătorit”, „În anii 2000 băieții dădeau bilețele fetelor cu" Vrei sa-mi dai prietenia". Era altceva ce nu e acum ”, au fost doar unele dintre mesajele postate de fanii din online.

[Sursa foto: WOWbiz.ro]

Ce facultate studiază Carmina Vârciu

Carmina Vârciu este cu siguranță un motiv de mândrie pentru tatăl ei. Tânăra bruneta mai are doar un an de facultate și pregătește o serie de proiecte extrem de interesante. Vedeta a recunoscut inclusiv că unul dintre visurile ei mari are legătură și cu muzica, însă pentru moment nu a vrut să dea prea multe detalii.

"Mai am un an și termin facultatea. Studiez jurnalismul. Aș vrea altceva din sfera asta, nu reporterie, dar momentan am mai multe visuri.

Am unul, cel mai mare de care mă ocup, dar până atunci nu se zice, are legătură cu muzica. Am mai mulți artiști din România preferați. Pot să zic că Antonia e o inspirație mare pentru mine, pe lângă că e bombă. Delia îmi place din nou", a declarat Carmina Vârciu, pentru WOWnews.

