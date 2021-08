Ce trebuie să faci dacă ai fost mușcat de șobolan [Sursa foto: PixaBay] 11:02, aug 6, 2021 Autor: Elena Popescu

Mușcăturile de șobolan pot transmite o serie de boli și infecții periculoase. În cazul în care sunteți mușcat de un șobolan, plaga mușcată trebuie spălată și dezinfectată, iar mai apoi acoperită cu un pansament steril.

Este neapărat necesară spălarea suprafeței mușcate cu apă și săpun pentru a putea fi îndepărtată saliva rozătoarei. După acest proces trebuie mers de urgență la medic pentru a primi tratamentul corespunzător.

"Nu așteptăm să apară simptomele. Trebuie să facem niște lucruri profilactice. Dacă ești mușcat de un șobolan trebuie folosite apa și săpunul din abundență, ca la o plagă mușcată, soluție dezinfectantă, antiseptice, iar apoi trebuie mers obligatoriu la un centru antirabic din regiunea în care ești: în cazul nostru, dacă vorbim despre București, este centrul antirabic de la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș, unde se face profilaxia, primești antibiotic etc", a declarat medicul Adrian Marinescu pentru hotnews.ro.

Mușcătura de șobolan este considerată periculoasă

Mușcăturile de șobolan pot fi extrem de periculoase pentru sănătate.

Unele dintre infecțiile transmise de șobolani pot provoca decesul.

"Mușcătura de șobolan este rară, după cum rare sunt și complicațiile care pot să apară. Dar în teorie putem să avem de la leptospiroză, rabie chiar, tetanos, infecția cu hantavirus- despre care am auzit mai recent, iar această infecție este interesantă și de luat în calcul pentru că poate fi transmisă și prin intermediul materiilor fecale sau urinei de la șobolani, care se usucă, se transformă în aerosoli și se pot transmite prin intermediul aerosolilor atunci când bate vântul. Persoana care se infectează poate să facă prindere pulmonară importantă, cu pneumonie, insuficiență respiratorie și risc mare de deces", a mai spus medicul Adrian Marinescu pentru sursa citată.

Tânăr, mușcat de șobolan în centrul Bucureștiului

Un tânăr, în vârstă de 26 de ani, a fost mușcat de o rozătoare. Cătălin s-a trezit cu un șobolan pe picior, în fața porții locuinței sale, din zona parcului Grădina Icoanei, București.

Rozătoarea l-a mușcat atât de tare, deși acesta avea șosete și papuci în picioare. Tânărul a reușit să scape de șobolan abia după ce l-a prins cu mâna și l-a aruncat de pe piciorul lui.

Băiatul a ajuns la spital, unde a fost injectat cu vaccinul antitetanos și antirabic. Medicii de gardă i-au prescris tânărului mușcat de șobolan un tratament cu cinci antirabice pentru cinci săptămâni.

Mai apoi, Cătălin a mers la Primăria Sectorului 1, condusă de Clotilde Armand, acolo unde a dorit să depună o plângere.

”S-a întâmplat cum se întâmplă de obicei când te duci la un ghișeu. Mi s-a dat o foaie, un pix și mi s-a spus să scriu ”subsemnatul...” și probabil că o să ajungă. Se uitau unii la alții, nu a fost ceva clar, nu aveau chef, nu știu... Nu am stat să mă cert cu ei sau să fac atmosferă, am plecat și mi-am sunat avocatul să văd ce am de făcut și cum pot să rezolv cât mai repede această problemă.

Mi s-a spus că mai bine ar fi să contactez și avocatul, că poate să mă îndrume mai bine. Oarecum am cerut (n.r.- o audiență cu primarul Clotilde Armand). I-am scris pe Facebook în privat unui coleg de-al dânsei.

Pe mine nu despăgubirile mă mulțumesc. Eu sunt tânăr, am 26 de ani, am avut putere să dau șobolanul de pe mine. Dacă ar fi fost altă persoană mai în vârstă nu știu care ar fi fost situația. Șobolanii sunt pe străzi de vreo lună jumate-două. Într-adevăr, nu atacau, dar acum se pare că au început și să atace...”, sunt declarațiile făcute de Cătălin, tânărul mușcat de șobolan, într-o intervenție telefonică la Antena 3.