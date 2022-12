Cel mai mare vis al Nicoletei Voicu are legătură cu drama vieții sale. Folclorista a fost înfiată în Ajunul Crăciunului

In articol:

Nicoleta Voicu este una dintre folcloristele de la noi care duce o viață modestă, dar care nu se plânge, căci spune că a învățat să se mulțumească cu puținul pe care-l are.

Chiar și într-o asemenea situație fiind, vedeta visează să devină steaua norocoasă a copiilor orfani.

Nicoleta Voicu, cu gândul la copiii din orfelinate

Cântăreața de muzică populară a fost înfiată la aproape doi ani, în Ajun de Crăciun, după ce părinții biologici o părăsiseră încă de la naștere.

Astfel, cunoscând ce înseamnă viața la orfelinat, fosta iubită a lui Gheorghe Turda spune că dacă ar trăi o viață lipsită de griji, pentru că acum nu mai

are vârsta la care să devină mamă adoptivă, spune ea, o mare parte din veniturile sale s-ar duce către înființarea unui orfelinat.

Artista spune că a ajuns să aibă o asemenea dorință după ce și-a dat seama că ea avut noroc să fie adoptată.

Însă este conștientă că mulți copii rămân ai nimănui, ori că nu sunt tratați corespunzător în centre, că nu sunt hrăniți bine și că nu li se îndeplinesc condițiile de bază pentru un trai decent.

Așadar, dacă viața i-ar da această șansă, să aibă banii necesari pentru a construi propriul centru de copii, pe care să-l transforme într-un adevărat cămin primitor și călduros, cântăreața de muzică populară spune că ar face mult bine copiilor care nu au părinți și un acoperiș deasupra capului.

”Dacă aș avea șansa să gestionez niște bani, aș construi o casă de copii. Ascultând poveștile multor persoane, îmi dau seama că eu am avut noroc. Aș vrea să fac o casă de copii, căci văd tot felul de cazuri în care copiii nu au cele mai bune condiții. Având un copil la rândul meu, chiar și acest an și opt luni când am fost adoptată a fost unul destul de delicat. În primul rând, din cauza alimentației. La bebeluși, alimentația se face diversificat, după cum știți. Mama mi-a spus oricum că eram mai bine îngrijiți decât credea, eu când m-am desprins de tot grupul m-am dus direct în brațele tatălui meu. Chiar am o poveste impresionantă. Pe mine m-au înfiat în Ajun de Crăciun, însă abia de Paște am fost botezată”, a spus Nicoleta Voicu, conform Fanatik.